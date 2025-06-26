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群創吃85年音響老牌Pioneer子公司CarUX 混日血奔千億元營收

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
群創董事長洪進揚表示近幾個月才評估Pioneer併購案，很快就決定行動。王郁倫攝影
群創董事長洪進揚表示近幾個月才評估Pioneer併購案，很快就決定行動。王郁倫攝影

群創（3481）智慧車用解決方案子公司CarUX在26日宣布以337億元股權價值（相當1,636億日圓），收購85年日商品牌Pioneer Corporation 100%股權，群創以史上最大手筆併購，將有兩效益，一是營收將翻倍成長，完善智慧座艙中視覺與聽覺產品版圖，二是直接攻入TOYOTA、Honda等日本車廠供應鏈高牆。該合併案最快年底完成，新CarUX營收規模將挑戰1,000億元，隨後再赴美上市。

群創董事長洪進揚26日舉行重大訊息，宣布已與EQT投資機構簽訂協議，將以1,636億日圓收購Pioneer Corporation，Pioneer在2019年前於日本交易所下市，經過體質重整，為日本車廠Tier 1供應商，洪進揚表示，這次合併是強強聯手，CarUX將成「多平台」Tier 1供應商，這也是群創從3合1以來（2010年群創、統寶、奇美電合併）最大一次金額手筆的併購。

洪進揚表示，群創將以銀行聯貸方式籌措337億元併購資金。

洪進揚表示，雙方簽訂協議書後，預計需要經過日本投審機關及其他國反壟斷審查程序，預估將歷時3~6個月。以此推算，CarUX預計最慢今年底有機會完成收購程序，以CarUX 2024年營收500億元計算，加上Pioneer Corporation營收規模，預估合併後的「新CarUX」營收將衝破1,000億元。

洪進揚指出，Pioneer Corporation 2024年會計年度營收約2,415億日圓，有小幅獲利，而2025年財年（3月底為止）營收規模也相當。Pioneer共有4大營收，包括汽車電子(40~45%)、家用影音(20~25%)、專業音響（15~20%）以及其他業務（15~20%），汽車電子業績最大。

群創赴美IPO計畫會在完成併購後再展開，以完整提供給投資人具體價值跟財報數據。據了解，群創第2季才開始評估Pioneer投資機會，由於群創車廠客戶多為歐美車系如BMW、凱迪拉克、福斯、特斯拉等，Pioneer主要客戶為亞洲車廠，尤其是TOYOTA、Lexus及HONDA，日系車廠過去難以切入，此次透過併購將使客戶具互補綜效。

在產品線方面，群創是以屏為主的座艙視覺產品為主，發展布局20年，而Pioneer以聽覺產品具優勢，已深耕40~50年，雙方未來可以交叉銷售，不必再從頭研發，不過由於客戶仍須6~12個月認證，可以期待2027年有好消息。

群創傍晚新聞稿則指出，Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（HMI）軟體開發領域具備全面性技術能力，並與日本及全球主要車廠維持長期穩定的合作關係，對CarUX的成長策略具高度加值潛力。

群創董事長洪進揚認為CarUX明年展望很好。王郁倫攝影
群創董事長洪進揚認為CarUX明年展望很好。王郁倫攝影
群創董事長洪進揚出席記者會心情愉快。王郁倫攝影
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群創 營收

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