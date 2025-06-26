快訊

00929等三檔台股ETF換股公告了！不只納入華碩 還有這些AI股

悠遊卡變提款卡！高中生破解晶片編碼 「退刷變現」騙走上萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

AI晶片拉高測試介面競爭門檻 穎崴下半年營運審慎樂觀

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴執行副總經理陳紹焜（左起）、董事長王嘉煌及財務長李振昆今日聯袂主持法說會，對下半年營運抱持審慎樂觀。記者簡永祥／攝影
穎崴執行副總經理陳紹焜（左起）、董事長王嘉煌及財務長李振昆今日聯袂主持法說會，對下半年營運抱持審慎樂觀。記者簡永祥／攝影

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴今（26）日舉辦法說會。穎崴董事長王嘉煌表示，隨著人工智慧（AI）晶片對高頻、高壓及耐高溫要求愈為嚴格，伴隨測試介面規格更迭，拉高技術門檻，有利為穎崴帶來更好的機會，儘管下半年仍面臨關稅、匯率波動及地緣衝突等不確定因性，但在AI需求持續爆，公司對下半年營運抱持審慎樂觀。

穎崴第1季營收為22.97億元，季增49.27%、年增114.1%，稅後純益為6.13億元，年增206.8%，每股純益17.21元，年增196.2%；穎崴今年前五月合併營收為34.43億元，較去年同期增加81.3%，營運表現相當亮眼。

王嘉煌表示，隨著AI應用持續擴展，公司多年來積極布局AI及高頻高速等高階運算市場，並與客戶針對半導體測試介面前沿技術共同設計與開發，穎崴已成為全球第一大測試座供應商。未來，公司將持續推出更多符合先進製程、先進封裝的半導體測試介面解決方案，維持市場領先地位，並依照AI、HPC強勁需求保持生產彈性。

王嘉煌進一步表示，在先進封裝帶動下，高效晶圓測試重要性增加，穎崴近年持續增加投入研發資源於垂直探針卡領域，今年以來，垂直探針卡產品營收占比達雙位數達陣，同時MEMS產能持續提升，為今年營運成長重要動能之一。

不過，王嘉煌坦承，全球經濟環境受到美國關稅政策不確定性、匯率變動等因素，帶來潛在系統性風險，近期又因區域戰爭使全球地緣政治升溫，為全球各區域經濟體帶來挑戰。不過，AI應用持續擴展，超大型雲端服務供應商（Hyperscalers）擴張仍為進行式。

穎崴預估今年AI、高效能運算將持續為半導體產業注入動能，穎崴高階測試介面占比也同步攀升。截至今年5月，AI、HPC應用出貨占比達42%；7奈米以下先進製程占比持續增加達87%。

因應AI世代，先進封裝帶動高階測試需求成長，穎崴的「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」，陸續推出更多高頻高速（high-frequency/high-speed）、大封裝（large scale package）、大功耗（high power）相關新品，包括跨世代測試座新品HyperSocket陸續導入2.5D及3D封裝裝置，並通過更多客戶驗證，滿足高階系統測試（SLT）及系統最終測試（SFT）需求；同時推出高速老化測試（Functional Burn-in），不僅滿足車用及多種IC測試，更進階至AI、HPC應用。

此外，隨著先進封裝及系統級封裝趨勢帶動大封裝散熱需求，穎崴散熱產品線已經有2000瓦的測試解決方案，預計推出更高瓦數的全新液冷散熱解決方案-「E-Flux 6.0」，製冷能力達3500瓦。

另外在「晶圓級光學CPO封裝（WLCSP）測試解決方案」也全面升級，從Wafer Level、Package Level到Module Level，與旗下垂直探針卡、高階測試座產品整合，提供完整客製化解決方案，可望在迎向1.6T高速資料傳輸新時代的同時，能取得更全面性的光電同測市場先機。

穎崴 半導體 AI

延伸閱讀

悠遊卡變提款卡？高中生破解晶片編碼 「退刷變現」騙走上萬元

AI ASIC革命 挑戰Nvidia霸權

台積電多重動能齊發！高盛上調目標價至1210元、列優先買進

黃仁勳：機器人接棒AI兆元商機 輝達飆新高 3.77兆美元奪市值龍頭

相關新聞

群創吃85年音響老牌Pioneer子公司CarUX 混日血奔千億元營收

群創（3481）智慧車用解決方案子公司CarUX在26日宣布以337億元股權價值（相當1,636億日圓），收購85年日商...

LED照明大廠億光電子濫發警告函 公平會重罰200萬

公平交易委員會昨天決議，億光電子對LED燈具通路商寄發警告函，為足以影響交易秩序的顯失公平行為，違反公平交易法第25條規...

AI晶片拉高測試介面競爭門檻 穎崴下半年營運審慎樂觀

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴今（26）日舉辦法說會。穎崴董事長王嘉煌表示，隨著人工智慧（AI）晶片對高頻、高壓及耐...

群創重訊：子公司337億元收購日商Pioneer

群創（3481）集團董事長洪進揚26日宣布，子公司CarUX Holding Limited（簡稱「CarUX」）為專注於智慧座艙整合解決方案的Tier 1供應商，今已與全球性投資機構EQT簽訂正式協議，將以股權價值1636億日圓（約新台幣337億元）收購日商Pioneer Corporation（簡稱「Pioneer」）100%股權。Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（HMI）軟體開發領域具備全面性技術能力，並與日本及全球主要車廠維持長期穩定的合作關係，對CarUX的成長策略具高度加值潛力。

群創子公司CarUX 337億元收購日商Pioneer 拓展全球車用解決方案

群創（3481）集團董事長洪進揚26日宣布，子公司CarUX Holding Limited（簡稱「CarUX」）為專注...

AI商機何時爆發？凱鈿高管：市場期待與現實仍有落差

數位雲端大廠凱鈿 （7737）文件應用事業群總經理林夆錡26日接受媒體詢問，針對外界關心「AI爆發期」是否存在？林夆錡坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。