蕭美琴：台灣面對AI浪潮 持續與國際接軌

蕭美琴副總統26日前往圓山花博爭艷館出席「2025 AI TAIWAN 未來商務展開幕儀式」，她表示，台灣在AI領域具有許多優勢，面對這波AI重塑世界的浪潮，除了過去在硬體立足全球，未來在軟體應用、數據治理及科技倫理上，也將提出屬於台灣的解方。

蕭美琴致詞時表示，非常高興再次來到「2025 AI TAIWAN未來商務展」開幕活動，在這匯聚科技、創新、產業實踐以及未來願景的重要平臺上，與大家共同迎接這個改變世界的新時代。AI及科技的發展令人振奮，在短短幾個月間，已經可以看到很多新的科技、應用及進展。

蕭美琴承諾，政府也致力推出更完善的政策跟配套，讓民間無限的創意、活力及整體技術的發展有更好的後盾與基礎。

蕭美琴指出，「AI TAIWAN」不只是台灣規模最大的商業應用展，更是台灣產業從轉型、研發到落地的重要象徵。從智慧製造、智慧醫療到零售電商及城市治理，有越來越多技術走出實驗室，接軌日常生活，這也是追求「AI產業化、產業AI化」的最佳展現。

蕭美琴說，台灣在半導體晶片及硬體製造的成就讓世界有目共睹，但是在AI領域，尤其是軟體的應用層面上還需要加一把勁。台灣的優勢來自於自由、多元的社會制度，願意開放對話、擁抱挑戰的人才環境等。面對這一波AI浪潮，除了要穩固過去的基礎，更要思考如何扮演更主動的角色，從參與者成為規則的制定者，甚至是潮流的引領者；從接單製造者成為創意解方的提供者。

蕭美琴提到，過去幾年，政府持續推動AI基礎建設及政策布局，從生成式AI的應用推廣，到「算力池、資料、人才、行銷與資金」等五大政策工具的建立，都是希望讓產業獲得更全面性的支持，更穩健的掌握未來的競爭力。

她說，人才的養成也是關鍵，因此現在也讓AI走入技職體系，跨部會攜手強化自研模型、資安防護與雲端資源的能力布局。確保台灣在新一輪的全球科技競賽中不只是參賽者，而是貢獻者，甚至是領先者。

蕭美琴指出，AI正在快速重塑世界。站在這場關鍵變革的路口，台灣除了過去硬體立足全球，未來在軟體應用、數據治理及科技倫理上，也會提出屬於台灣的解方。「AI Taiwan未來商務展」的存在就是一個宣示，台灣已經做足準備與世界接軌，走在世界前端。

她認為，AI的未來充滿機會，也面臨諸多挑戰。在面對每天不同的全球政局、安全情勢變化，以及關稅、戰爭及貨幣議題等種種挑戰，相信台灣仍能不斷在艱困環境中找尋新的機會。

蕭美琴也分享日前觀賞台灣半導體產業發展紀錄片《造山者》的心得，在不同變局當中，那種堅持且集結眾人、國家政府及民間的力量，讓台灣能在過去硬體供應鏈的堅固山頭上，創造一波波的高度與奇蹟；未來希望再以AI軟體驅動應用造出另一座新的山頭。