快訊

00929等三檔台股ETF換股公告了！不只納入華碩 還有這些AI股

悠遊卡變提款卡！高中生破解晶片編碼 「退刷變現」騙走上萬元

蕭美琴：台灣面對AI浪潮 持續與國際接軌

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
蕭美琴副總統出席「2025 AI TAIWAN」開幕儀式。圖／總統府提供
蕭美琴副總統出席「2025 AI TAIWAN」開幕儀式。圖／總統府提供

蕭美琴副總統26日前往圓山花博爭艷館出席「2025 AI TAIWAN 未來商務展開幕儀式」，她表示，台灣在AI領域具有許多優勢，面對這波AI重塑世界的浪潮，除了過去在硬體立足全球，未來在軟體應用、數據治理及科技倫理上，也將提出屬於台灣的解方。

蕭美琴致詞時表示，非常高興再次來到「2025 AI TAIWAN未來商務展」開幕活動，在這匯聚科技、創新、產業實踐以及未來願景的重要平臺上，與大家共同迎接這個改變世界的新時代。AI及科技的發展令人振奮，在短短幾個月間，已經可以看到很多新的科技、應用及進展。

蕭美琴承諾，政府也致力推出更完善的政策跟配套，讓民間無限的創意、活力及整體技術的發展有更好的後盾與基礎。

蕭美琴指出，「AI TAIWAN」不只是台灣規模最大的商業應用展，更是台灣產業從轉型、研發到落地的重要象徵。從智慧製造、智慧醫療到零售電商及城市治理，有越來越多技術走出實驗室，接軌日常生活，這也是追求「AI產業化、產業AI化」的最佳展現。

蕭美琴說，台灣在半導體晶片及硬體製造的成就讓世界有目共睹，但是在AI領域，尤其是軟體的應用層面上還需要加一把勁。台灣的優勢來自於自由、多元的社會制度，願意開放對話、擁抱挑戰的人才環境等。面對這一波AI浪潮，除了要穩固過去的基礎，更要思考如何扮演更主動的角色，從參與者成為規則的制定者，甚至是潮流的引領者；從接單製造者成為創意解方的提供者。

蕭美琴提到，過去幾年，政府持續推動AI基礎建設及政策布局，從生成式AI的應用推廣，到「算力池、資料、人才、行銷與資金」等五大政策工具的建立，都是希望讓產業獲得更全面性的支持，更穩健的掌握未來的競爭力。

她說，人才的養成也是關鍵，因此現在也讓AI走入技職體系，跨部會攜手強化自研模型、資安防護與雲端資源的能力布局。確保台灣在新一輪的全球科技競賽中不只是參賽者，而是貢獻者，甚至是領先者。

蕭美琴指出，AI正在快速重塑世界。站在這場關鍵變革的路口，台灣除了過去硬體立足全球，未來在軟體應用、數據治理及科技倫理上，也會提出屬於台灣的解方。「AI Taiwan未來商務展」的存在就是一個宣示，台灣已經做足準備與世界接軌，走在世界前端。

她認為，AI的未來充滿機會，也面臨諸多挑戰。在面對每天不同的全球政局、安全情勢變化，以及關稅、戰爭及貨幣議題等種種挑戰，相信台灣仍能不斷在艱困環境中找尋新的機會。

蕭美琴也分享日前觀賞台灣半導體產業發展紀錄片《造山者》的心得，在不同變局當中，那種堅持且集結眾人、國家政府及民間的力量，讓台灣能在過去硬體供應鏈的堅固山頭上，創造一波波的高度與奇蹟；未來希望再以AI軟體驅動應用造出另一座新的山頭。

蕭美琴 AI

延伸閱讀

習近平曾稱2027前侵台 蕭美琴：台灣需讓其決策更複雜

蕭美琴：美國對建構台灣自我防衛能力至關重要

蕭美琴：北京不與民選領袖對話 製造台灣社會分裂

獨／監察院長陳菊住院近半年 賴清德「私人行程」探視

相關新聞

群創吃85年音響老牌Pioneer子公司CarUX 混日血奔千億元營收

群創（3481）智慧車用解決方案子公司CarUX在26日宣布以337億元股權價值（相當1,636億日圓），收購85年日商...

LED照明大廠億光電子濫發警告函 公平會重罰200萬

公平交易委員會昨天決議，億光電子對LED燈具通路商寄發警告函，為足以影響交易秩序的顯失公平行為，違反公平交易法第25條規...

AI晶片拉高測試介面競爭門檻 穎崴下半年營運審慎樂觀

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴今（26）日舉辦法說會。穎崴董事長王嘉煌表示，隨著人工智慧（AI）晶片對高頻、高壓及耐...

群創重訊：子公司337億元收購日商Pioneer

群創（3481）集團董事長洪進揚26日宣布，子公司CarUX Holding Limited（簡稱「CarUX」）為專注於智慧座艙整合解決方案的Tier 1供應商，今已與全球性投資機構EQT簽訂正式協議，將以股權價值1636億日圓（約新台幣337億元）收購日商Pioneer Corporation（簡稱「Pioneer」）100%股權。Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（HMI）軟體開發領域具備全面性技術能力，並與日本及全球主要車廠維持長期穩定的合作關係，對CarUX的成長策略具高度加值潛力。

群創子公司CarUX 337億元收購日商Pioneer 拓展全球車用解決方案

群創（3481）集團董事長洪進揚26日宣布，子公司CarUX Holding Limited（簡稱「CarUX」）為專注...

AI商機何時爆發？凱鈿高管：市場期待與現實仍有落差

數位雲端大廠凱鈿 （7737）文件應用事業群總經理林夆錡26日接受媒體詢問，針對外界關心「AI爆發期」是否存在？林夆錡坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。