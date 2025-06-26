中華電信強打四大AI應用 賦能產業轉型升級

電信龍頭中華電信（2412）26日參加「2025 AI TAIWAN 未來商務展」，規劃連續三天展出四項AI創新應用，涵蓋「AI綠能機房」、「智慧客服」、「AI防詐守衛與xTrust零信任」及「放心接」隱碼平台服務，全方位展示在AI多元應用的深厚實力，更要賦能產業轉型升級。

中華電信強調，AI不僅是科技的突破，更是推動產業升級的關鍵動能。隨著AI應用深入各行各業，不僅有效協助政府機構與企業提升運營效率，同時也成為全球產業轉型的關鍵力量。未來，中華電信將持續以AI為驅動力，助力產業加速升級與創新，打造高彈性、智能化且具永續發展的AI解決方案，一同共創產業新未來。

而在「2025 AI TAIWAN國際趨勢高峰論壇」上，中華電信研究院院長蘇添財以「以AI引領智慧轉型：從戰略布局到產業實踐」為主題，向現場嘉賓說明中華電信AI整體發展策略，透過強大的基礎建設、先進的科技平台、嚴謹的資料治理與多元的應用服務，打造高附加價值的AI解決方案，協助各行各業實現數位轉型與升級。

中華電信指出，「AI綠能機房」提供客製化建置服務，專為高密度AI算力需求量身打造冷卻系統、高效電力配置與穩定備援機制，結合智慧電力管理方案，提升能源效率、降低碳排放，協助企業實現數位轉型與永續發展目標。同時，也協助台灣企業於海外快速部署AI液冷資料中心，提供高效穩定的綠智機房解決方案。中華電信以超過20年的專業機房建置與維運經驗，提供從規劃、設計到施工與專案管理的一站式服務，全面簡化企業建置流程，解決多供應商整合的複雜挑戰，為企業建置AI綠能機房的最佳夥伴。

此外，中華電信IDC符合國際標準之ISO認證以及Rated 4之電力設計標準，持續提升使用再生能源比例，目標於2030年達成100%使用綠電，成為FAANG為首之指標型跨國企業的重要資料中心合作夥伴。中華電信以科技減碳、再生能源兩大策略並進，與企業共同達成減碳目標。

中華電信表示，「智慧客服」解決方案，利用AI技術，如智慧IVR語音導航、智慧文字客服機器人、RPA自動化流程設計、Deep Voice客戶心聲分析等，協助企業在有限人力資源下，仍可提升客服效率與服務品質。其中，「值機應答助理」具備「回覆推薦」與「知識問答」兩大AI功能，能即時理解客服與用戶間的對話脈絡，提供精準回覆建議與相關知識查詢，減輕客服人員負擔，縮短回覆時間。特別適用於大量查詢應對場景，為企業提供智慧化、高效能的客服服務體驗。

面對AI技術快速演進所帶來的資安挑戰，中華電信表示，提出兩大資安解決方案：偵測預警型「防詐守衛」與三階段量化驗證「xTrust零信任」，以生成式 AI 與深度學習技術全面升級網路韌性。其中，「防詐守衛」結合主動式仿冒域名偵測、大數據流量剖析與 OCR圖像辨識，每日可解析約百億筆上網行為，並比對企業文字與 Logo，偵測為可疑網站後即時預警；整合PhishTank等全球來源及國內165反詐情資，可協助企業建立客戶通報與教育宣導機制，讓企業第一時間掌握風險，並保留彈性防禦空間。

「xTrust零信任」結合身分鑑別、設備鑑別、AI/ML 信任推斷分析、支援 FIDO2／WebAuthn(註1)國際標準、資料過濾和日誌紀錄等關鍵技術，對各設備及各使用者強制進行身分驗證及授權，確保連線設備合規可信，有效阻擋網路攻擊者的橫向移動；並根據IP位置、AI 行為剖析與異常登入模型即時計算風險分數，可在資安顧問協助下為後端系統建立「資訊系統分級表」，落實差異化授權，全面提升企業存取環境的安全性與韌性。

為因應網路交易普及所引發的個資洩漏與詐騙風險，中華電信表示，推出的「放心接」隱碼平台，透過匿名化技術處理電話號碼，避免消費者資料外洩，進一步降低第三方支付詐騙風險。透過平台，在網購過程中，商家出貨單上的電話號碼將被替換為專用的代表號和訂單代碼，物流人員若需聯絡收貨人，可透過該號碼由「放心接」隱碼平台進行轉接，並且收貨人也能回撥該號碼進行聯絡。當訂單完成後，該號碼會立即失效，保障消費者的個資安全。平台亦支援簡訊通知服務，使消費者能夠輕鬆識別來電身分，這項隱碼服務不僅適用於電商、物流等領域，還可廣泛應用於零售業、房仲業、計程車隊、派遣業者等產業，為各行各業提供全面的資安保護。