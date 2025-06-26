證交所聚焦無人機、太空科技及資安 挹注戰略產業成長動能

臺灣證券交易所與 SparkLabs Taiwan 主辦「Edge AI 的前沿應用：無人機、太空科技與資安的創新實踐」交流分享會，6月26日下午在台北寒舍艾美酒店圓滿落幕。活動廣邀產業界及創新生態圈代表出席，針對 Edge AI 在無人機、太空科技及資安等三大戰略領域的應用發展與資本布局進行深度分享與交流，吸引近百位創新企業、創投機構等代表參與，現場氣氛熱絡，展現產業與資本市場高度鏈結，共同加速台灣科技創新發展。

證交所董事長林修銘於開場致詞表示，行政院在2024年通過「五大信賴產業推動方案」，旨在推動台灣成為全球民主科技陣營值得信賴的關鍵夥伴，其中的半導體產業在過去幾年間，受惠於資本市場助力及政府政策支持下已享譽國際，而在此趨勢之下，臺灣證券交易所希望成為更多戰略產業如無人機、太空科技及資安創新企業的最佳夥伴，穩步打造自主、安全、可信賴的國防、資安生態系。林修銘提到，證交所自2021年設立臺灣創新板，專為願意改變且有能力改變的創新企業量身打造，加速企業取得資本市場動能挹注，不只要立足台灣，更要邁向國際，成為亞洲的Nasdaq，迄今累積超過20家創新企業成功掛牌，未來更將成為帶動國家產業升級的重要力量。

在專題演講環節，由美國高通公司業務開發總監暨亞太生態系發展計畫負責人戴郁文分享新創企業如何從研發到商品化的實踐經驗與未來應用趨勢；續由資安領域創新企業奧義智慧科技執行長暨共同創辦人吳明蔚分享如何透過最先進之AI技術守護臺灣戰略產業，專題演講中，執行長更表示因認同臺灣創新板的創新價值，及能提供予企業之優質服務，已規劃於今年度送件申請創新板。

這場活動重頭戲由這次活動合作主辦單位 SparkLabs Taiwan 創投暨加速器與多家無人機、資安等產業的創新企業同臺，以 Edge AI 為出發點，探討跨領域之合作及應用。SparkLabsTaiwan 共同創辦人暨管理合夥人邱彥錡表示：「我們相信台灣新創具備全球影響力，像威凜科技與振生半導體，分別在 AI 無人機與後量子資安領域展現突破潛力，正是我們早期投資布局的實例。透過這次與證交所合作，希望協助更多深科技團隊，從研發走向商業化，進一步結合台灣供應鏈與資本市場優勢，加速國際布局，我們期待創新板能成為台灣新創走向全球的關鍵跳板。」

證交所持續鼓勵創新企業利用資本市場籌資發展，促進具有未來發展性的AI、機器人、無人機、衛星通訊等新興產業在創新板匯聚成上市新聚落。而隨著今年創新板2.0取消合格投資人制度以來，儘管資本市場受地緣政治影響，創新板累計至5月底總成交值仍較2024年同期大幅成長144%；而投資人及企業關心的估值面，如股價淨值比更是領先整體市場。證交所表示，在政策支持與市場機制優化的雙重助力下，投資人願意以更高估值肯定高成長潛力企業，顯示台灣資本市場以及創新投資生態圈已逐步發展成熟。

這場交流分享會，不僅深化無人機、太空科技及資安產業與資本市場的連結，更創造跨產業間之交流及潛在合作機會。未來證交所將持續支持國內潛力企業，並藉臺灣登板成功案例進而吸引海外優質企業，實現「創新，讓未來顯現；登板，讓世界看見」的美好願景。