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貿聯砸40億元投資台南廠開幕 打造集團最先進技術中心

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
貿聯台南廠正式開幕，圖為貿聯董事長梁華哲（左）與總經理鄧劍華（右二）。圖／貿聯提供
貿聯台南廠正式開幕，圖為貿聯董事長梁華哲（左）與總經理鄧劍華（右二）。圖／貿聯提供

全球互連解決方案領導廠商貿聯-KY（3665）26日宣布，集團位於台南的最先進技術中心正式開幕啟用。台南廠的啟用不僅代表貿聯持續深耕台灣市場、擴展高階製造實力，更展現集團在先進製造與永續發展雙軌並進的承諾。

貿聯集團董事長梁華哲表示：「台南廠的啟用，象徵著貿聯技術實力與永續理念的全面升級。我們不僅打造一座綠建築標準的高科技廠辦空間，更結合智慧製造與在地研發資源，展現我們對高階製造、全球客戶服務與人才培育的長期承諾。未來，台南廠將成為集團重要的創新核心，協助我們在競爭激烈的國際市場中持續創造價值。」

貿聯台南廠以「精密連接技術中心」為定位，聚焦於半導體設備、航太衛星、極端環境特殊應用、醫療設備與軌道運輸等高端應用領域，並具備完整的精密加工、組裝與測試能力，為客戶提供新產品導入（NPI）、一站式電子製造服務（EMS）與客製化解決方案。廠內設有無塵室與符合IPC610 Class 3等級的特殊作業區，可進行光學元件封裝、半導體設備組裝，以及航太等高階產品製造。

在永續經營與高品質管理的基礎上，貿聯台南廠已取得ISO 9001品質管理系統認證，以及ISO 13485醫療器材品質管理系統認證，預計將於2025年第三季再取得ISO 14001環境管理與ISO 45001職安衛管理系統認證。

貿聯台南廠投資金額高達新台幣40億元，預計可為當地創造600個就業機會，總基地面積達16,170平方米，為地上四層、地下ㄧ層的現代化廠辦大樓，總建築面積達42,418平方米。園區整體規劃結合綠建築理念與智慧科技，已申請綠建築標章，屋頂設置太陽光電系統，並導入高效節能設備、自然採光設計與LED照明，打造低碳節能與舒適並存的工作環境。

此外，貿聯台南廠也積極展開產學合作計畫，與成功大學、高雄科技大學及南台科技大學等南部高校建立合作關係，厚植在地研發與人才培育能量，攜手推動台灣產業升級。貿聯集團將以台南廠為技術旗艦據點，持續投入高附加價值製造服務，深化全球佈局，邁向永續發展的下一個里程碑。

貿聯台南廠正式開幕，圖為貿聯董事長梁華哲（左）與總經理鄧劍華（右二）。貿聯／提供
貿聯台南廠正式開幕，圖為貿聯董事長梁華哲（左）與總經理鄧劍華（右二）。貿聯／提供

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