群創子公司CarUX收購日商 Pioneer拓展全球車用解決方案

CarUX Holding Limited（CarUX）是專注智慧座艙整合解決方案的Tier 1供應商，為群創（3481）子公司，26日宣布已與全球性投資機構EQT簽訂正式協議，將以股權價值1,636億日圓(約新台幣337億元)收購日商Pioneer Corporation（Pioneer）100%股權。Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（HMI）軟體開發領域具備全面性技術能力，並與日本及全球主要車廠維持長期穩定的合作關係，對CarUX的成長策略具高度加值潛力。

這次策略性收購將大幅強化CarUX在亞太市場滲透率與全球業務多元性。同時藉由Pioneer在車用音響領域的深耕基礎，CarUX可望躍升為多平台Tier 1供應商。透過整合雙方優勢，聚焦智慧座艙系統的視覺、音效與人機互動整合，將進一步提升CarUX產品競爭力。結合雙方的研發與製造網絡，CarUX將能以更敏捷的地區化能力來服務客戶，並滿足全球車廠與消費者不斷演進的需求。

群創集團董事長暨執行長及CarUX董事長洪進揚表示，「本次收購為 CarUX 與 Pioneer 雙方帶來深具策略意義的協同效益。CarUX將透過Pioneer既有的日本及全球OEM合作基礎，快速擴展其市場版圖，尤其是進入過去難以滲透的日系車廠供應鏈。同時，Pioneer於車用音響與HMI系統軟體開發的專業能力，亦將與CarUX在顯示與觸控技術的領先地位相輔相成，共同打造完整的智慧座艙整合平台。此外，藉由雙方全球研發與製造據點整合，CarUX將可更快速回應全球OEM客戶的在地需求。」

Pioneer社長矢原史郎表示：「很高興在推動企業願景『創造未來移動體驗』的過程中，CarUX成為我們的新股東。CarUX在智慧座艙顯示與車用解決方案領域擁有全球經驗與成功實績。我們感謝EQT的夥伴關係，並期待與群創集團攜手邁向下一階段成長。」

本次交易尚需取得相關國際監管單位核准並符合慣常交割條件，交易細節目前尚未對外揭露。

摩根大通 (J.P. Morgan) 擔任本次CarUX併購交易之獨家財務顧問，蘇利文‧克倫威爾律師事務所 (Sullivan & Cromwell LLP) 擔任本次併購交易之法律顧問。