力旺記憶體於台積電N3P製程完成驗證 搶攻AI和HPC
矽智財（IP）廠力旺今天宣布，一次性可編程記憶體（OTP）NeoFuse於台積電3奈米平台的N3P製程完成可靠度驗證，適用於人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）領域。
力旺發布新聞稿指出，通過台積電N3P製程可靠度驗證的NeoFuse OTP方案支援0.55V至0.96V的操作電壓範圍，並支援高容量資料儲存，提供充足空間實現可靠性機制，符合AI系統單晶片、HPC及車用需求。
此外，力旺還提供整合NeoPUF技術的安全強化版本NeoFuse OTP，提升產品安全性與應用彈性，可無縫對接經過設計驗證的全功能控制器，支援錯誤校正碼與投票機制的雙重可靠性設計，有效增強記憶體系統可靠性與資料完整性。
力旺表示，NeoFuse OTP方案可廣泛應用於微控制器（MCU）、網路通訊晶片、現場可編程閘陣列（FPGA）、固態硬碟控制器（SSD）、AI及HPC等各類裝置，涵蓋終端應用到高階運算平台。目前已獲多家客戶採用，並完成在N3P製程的設計導入，預計近期進入晶片試產階段。
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