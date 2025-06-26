UiPath企業「代理自動化」平台問世 高管：實現高效營運

全球代理自動化（agentic automation）領域大廠UiPath（PATH）26日召開台北代理自動化峰會，並於會中正式發表新一代突破性代理型自動化（Agentic Automation）平台「UiPathPlatform」。UiPath大中華區區域副總裁陳名璋也親自主持產品發布，他透露，旗下最新平台產品主要是將「AI 代理、機器人與人員」整合到一個智慧系統中，而隨著這款最新的UiPath平台的推出，UiPath也將為「代理自動化（agentic automation） 」領域，奠定最堅實的發展基礎。

陳名璋表示，團隊透過深度整合「AI代理、機器人與人員」，成功協助旗下企業客戶實現打走更高效營運模式的目標，並確實的為其提升整體生產力與自身擴展市場的能力。而這不僅將加快客戶在做出決策時的速度，也能最佳化整個營運的流程，也讓員工能專注於更具價值與影響力的工作。能夠協助各行各業、不同規模的企業邁向代理自動化新時代，釋前所未有的生產力、創新力與成長潛力，我們對此充滿期待與信心。

勤業眾信聯合會計師事務所科技與轉型營運長林彥良表示，在數位轉型的浪潮中，我們深信科技的真正價值在於其能否落地運行與規模化應用，並為企業創造實質的營運效益。因此，團隊也將持續攜手全球領先的代理自動化解決方案供應商UiPath，一同致力於為我們的客戶導入創新的「代理自動化解決方案」，這套新一代的雲端技術，能協助企業建構一個彈性且具備高擴展性的自動化架構。