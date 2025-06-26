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UiPath企業「代理自動化」平台問世 高管：實現高效營運

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
UiPath大中華區區域副總裁陳名璋。記者吳康瑋／攝影
UiPath大中華區區域副總裁陳名璋。記者吳康瑋／攝影

全球代理自動化（agentic automation）領域大廠UiPath（PATH）26日召開台北代理自動化峰會，並於會中正式發表新一代突破性代理型自動化（Agentic Automation）平台「UiPathPlatform」。UiPath大中華區區域副總裁陳名璋也親自主持產品發布，他透露，旗下最新平台產品主要是將「AI 代理、機器人與人員」整合到一個智慧系統中，而隨著這款最新的UiPath平台的推出，UiPath也將為「代理自動化（agentic automation） 」領域，奠定最堅實的發展基礎。

陳名璋表示，團隊透過深度整合「AI代理、機器人與人員」，成功協助旗下企業客戶實現打走更高效營運模式的目標，並確實的為其提升整體生產力與自身擴展市場的能力。而這不僅將加快客戶在做出決策時的速度，也能最佳化整個營運的流程，也讓員工能專注於更具價值與影響力的工作。能夠協助各行各業、不同規模的企業邁向代理自動化新時代，釋前所未有的生產力、創新力與成長潛力，我們對此充滿期待與信心。

勤業眾信聯合會計師事務所科技與轉型營運長林彥良表示，在數位轉型的浪潮中，我們深信科技的真正價值在於其能否落地運行與規模化應用，並為企業創造實質的營運效益。因此，團隊也將持續攜手全球領先的代理自動化解決方案供應商UiPath，一同致力於為我們的客戶導入創新的「代理自動化解決方案」，這套新一代的雲端技術，能協助企業建構一個彈性且具備高擴展性的自動化架構。

林彥良強調，透過運用AI代理，企業能有效最佳化從前端的工程設計到後端的維運等各項核心流程，進而大幅提升整體作業效率。AI代理不僅是企業不可或缺的強力後盾，更是加速企業邁向全球化營運與智慧製造下一個里程碑的關鍵驅動力。而今日活動聚集了UiPath的客戶、合作夥伴及業界人士，共同交流並探索代理型AI與自動化的最新發展與實際應用。 

UiPath大中華區區域副總裁陳名璋。記者吳康瑋／攝影
UiPath大中華區區域副總裁陳名璋。記者吳康瑋／攝影
UiPath大中華區區域副總裁陳名璋。記者吳康瑋／攝影
UiPath大中華區區域副總裁陳名璋。記者吳康瑋／攝影

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