AI商機何時爆發？凱鈿高管：市場期待與現實仍有落差

數位雲端大廠凱鈿 （7737）文件應用事業群總經理林夆錡26日接受媒體詢問，針對外界關心「AI爆發期」是否存在？林夆錡坦言，市場普遍認為「AI應用」已經顯著提升了工作的效率，但從管理者的角度來看，卻未必感受到同樣的效益，而這也顯示出「使用者」與「管理者」之間對AI實際貢獻的落差。而這種情況也使得市場上原先期待的「AI爆發」熱潮，似乎不如預期的明顯，這也反映出人們對AI使用方式及觀念仍存有不同的認知。

林夆錡表示，隨著AI人工智慧技術的崛起，科技產業也以極快的速度發展，其中，AI技術對市場帶來的助力，大家也都是有目共睹，面對這波龐大的市場商機，凱鈿則將目光持續聚焦在「雲端軟體服務市場」，持續提供各種多元化的商業智能解決方案，並成功搶下全球數位轉型的龐大利多及商機，而近年團隊也將技術升級的重點，則聚焦在如何透過「AI技術」，來確實的輔助旗下用戶，逐步精簡自身的工作流程，並獲得更好的實際效益。

據悉，興櫃股凱鈿成立於2009年3月，並於2023年、2024年分別拿到韓國、日本大廠的相繼投資，因此經營團隊在今年正式決定規劃申請公發興櫃，並於2月5日正式在興櫃市場完成掛牌。面對媒體詢問其興櫃掛牌後，市場有何反饋？林夆錡指出，從產品面來看，市場對旗下產品的回應普遍良好，儘管也有建設性的批評，但這些都被視為改進的機會，這也代表市場對公司持續抱持著的關注和期待。而團隊也會格外重視這些建議，並將其應用於未來服務的提升。

展望未來，林夆錡強調，AI應用的潛力仍然存在，而公司的目標是持續提升產品質量並滿足市場需求，並期待在未來能更好地融入AI技術以提升整體效率和用戶體驗。至於未來一到兩年的發展，他重申，凱鈿發展的方向與年初的規劃保持一致，並根據既定的策略逐步推進。他們的做法是根據市場的反饋，調整產品，使其符合用戶期望，從而穩步實現業務布局。而去年與凱鈿簽訂戰略合作備忘錄的雲端服務運營商昕奇雲端（7747）近日將自興櫃轉上櫃，外界關心凱鈿是否也會規劃上櫃？林夆錡則表示，雖然在考量範圍內，具體計劃尚未適合公開討論，並強調團隊會根據預期進度進行相關規劃和調整。