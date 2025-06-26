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群創下午4時重訊記者會為哪樁？傳將合作「台灣算力聯盟」建算力中心
群創（3481）將於26日下午4時召開重大訊息記者會，市場傳出可能是群創將以五廠作嫁，與「台灣算力聯盟」合作建置算力中心。
為推動主權 AI，由國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）發起，聯合國內指標性算力提供者與應用單位，已共識成立「台灣算力聯盟」，將致力於強化臺灣的算力戰略布局，提升在全球數位競爭中的韌性與影響力。
「台灣算力聯盟」以打造公私協力合作平台、凝聚頂尖力量為願景，整合資源，促進交流，推動「主權AI」，並建構自主、可信、可持續的算力生態系。籌備階段由國研院國網中心發起，結合AMD（超微）、交通部中央氣象署、友崴超級運算（Ubilink.AI）、緯謙科技、輝達（NVIDIA）、鴻海（2317）等單位共同推動，展現跨界整合的決心與行動力。
國研院表示，「台灣算力聯盟」的正式啟動，象徵我國在自主可信算力、主權AI及全球合作領域邁出了關鍵一步。未來，聯盟將持續擴大夥伴參與，凡提供高效能運算、雲端平台資源，或從事算力整合、技術開發、服務推廣或應用實踐單位，皆可依成員共識申請加入。
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