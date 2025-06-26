叡揚攜「企業級 AI 解方」AI TAIWAN 亮相 助客戶大搶商機

人工智慧(AI)正以驚人的速度重塑各行各業，而生成式 AI 的突破更為企業數位轉型注入了強勁的動力。而資訊軟體領導大廠叡揚（6752）26日帶著旗下強大的「AI+雲端整合方案」及Vitals ESP 企業知識協作平台等產品，現身位於圓山花博爭艷館舉辦的AI TAIWAN未來商務展，全力協助企業掌握競爭先機，而旗下資訊處長賴俊仁，也將以「打造企業的超級業務助理，實現精準推案與智慧服務」為題登台開講，吸引市場投資人的目光關注。

根據叡揚財報資料顯示，去年毛利率達52.28%、營業淨利率14.68%，稅後淨利率12.44%。去年第4季營收5億元，季增12.43%、年增9.49%，稅後純益7,150萬元；整體而言，叡揚營收按客戶行業比重分別為：金融機構45%、政府機構21%、製造醫療及服務業20%。期間授權(訂閱式)、維護及委外服務等穩定收入占營收比例超過60%，其中訂閱式收入占比約為35%，成長約24%。

事實上，叡揚旗下的產品線相當多元、且應用廣泛，使其營收相對穩定，不易受單一產業景氣波動的影響；訂閱服務可以創造穩定及可預期的收入，成長力道來自資訊治理及資訊安全工具大幅提升，同時雲端服務持續拓展中小企業客群，而且大型客戶採用雲端服務意願也增溫。此外，叡揚持續每年投入占營收10%以上的資金於研發投資，以AI、雲端API整合及各項自有產品研發為主。