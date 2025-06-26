凱鈿企業級PDF軟體問世！採「買斷式」高管估將迎大成長

數位雲端大廠凱鈿（7737）26日於AI TAIWAN未來商務展中，發表最新企業級文件管理產品「LynxPDF」。凱鈿文件應用事業群總經理林夆錡受訪時表示，這款產品主要是瞄準中小企業客群而設計，旨在提升這些企業的工作效率與管理便捷性。團隊在研發過程中，實際分析市場需求，並認識到中小企業在使用工具上的需求與大型企業有所不同，並因此產生針對性開發的想法。而該產品不僅強調提供當地優質服務，還希望讓這些企業以合理的預算享受到高效益的PDF工具及最新應用。

林夆錡坦言，這款產品與一般市場上訂閱制產品不同，主要採用「買斷」的方式來販售，而產品在設計時還特別考量了中小企業在預算配置上的困難，也特別提供較靈活的授權方式和多元的功能選擇，以滿足不同用戶的需求。團隊為了改善客戶的使用流程，也在該產品設計上打造較方便的登入方式，並支持自定義帳號的登入，同時也加強了各項功能的完整性，以便用戶能根據自身需求進行調整和配置。

談及市場給予的反饋，林夆錡表示，該產品未正式上架前，就已提前吸引了一定的市場詢問，特別是來自單間的中小企業，這顯示出產品在市場上的潛力。公司也計劃在正式推出後，參加展會與潛在客戶互動，提高產品的曝光率。對於PDF產品的市場前景，林夆錡表示，PDF格式在各行各業的應用需求仍然穩定，未來將著重於將AI技術整合進PDF產品，提升用戶的作業效率。AI的應用不僅在於基本操作，還將改進文件處理和信息管理，為企業提供商業價值。

凱鈿為全球少數擁有PDF底層開發技術的軟體服務商，並累積多年在文件處理與數位工作流程的市場經驗，作為具備完整自主開發能力的技術廠商，凱鈿在文件處理核心技術方面建立顯著競爭優勢。而該產品除了提供私有化部署、高度安全性及在地化技術支援的整合型文件解決方案，更導入AI技術，具備智慧擷取文件、圖片與表格等關鍵資訊的能力，協助企業自動化處理流程，減少人工輸入錯誤並大幅提升資料處理效率。藉由AI化的文件工作流程，這款新產品也將協助企業實現更高的營運效率與決策速度。

展望未來，林夆錡強調，公司希望透過本產品的推出，確實的幫助國內的中小企業在未來的發展中，都能夠獲取更加的效益，並在往後數年間持續的吸引中小企業的青睞，並改善它們的工作流程與效率。而自己也預期在產品推出後，將能在短時間之內，迅速獲得良好的市場反應，為公司帶來爆發性的成長。