帆宣與日本住友簽署合作協議 成立合資公司共創產業合作新篇章

帆宣（6196）與日本住友Machinex商社26日簽署合作協議，雙方成立「帆宣SC半導體株式會社」合資公司，共創半導體客戶更完善的台日廠解決方案。

未來帆宣將結合住友Machinex商社攜手合作，爭取更多海外市場的合作機會，攜手兩家公司共同核心技術與資源，共同開發整合高科技廠房建廠及設備材料供應技術提供客戶更多元的服務，致力拓展全球半導體客戶。

帆宣系統科技董事長高新明表示，為配合經濟部部長郭智輝推動台日友好的「境外關內、產業艦隊出海拓展商機」政策，帆宣攜手日本住友Machinex商社.，透過合資公司一起建立結合台灣彈性與效率的台灣精神、日本職人精密及組織化的合作機制，促進兩間公司於日本半導體產業以及海外的市場拓展，強化互惠發展共識，共同開創產業合作新篇章。

由於當前國際政經局勢快速變化，各國重視國安與供應鏈韌性而面臨重組；帆宣深耕半導體廠務工程以及設備代30餘年，多年服務晶圓代工廠大客戶以及國際設備巨擘，具備業界領先技術。住友Machinex商社日本則在材料、與電機鋼鐵等基礎科學實力堅強，兩者強強聯手， 創造更多市場機會，增進在日本、台灣及海外市場服務客戶的技術能力。