中部發展精密機械 盼成無人機重鎮

中部將成為台灣無人機產業的新重鎮！經濟部與國發會26日陳報「中部精密智慧新核心推動方案」，設定台中、彰化與南投等地的發展產業，盼打造中部成為全球領先的智慧製造中心。不過方案中也提到，將以漢翔公司為無人機發展中心，媒體質疑恐與嘉義的研發中心衝突，經濟部次長何晉滄表示，兩者可互補、強化研發能量，不會有衝突。

製造業淨零、數位轉型

行政院會26日通過「中部精密智慧新核心推動方案」。經濟部產發署長邱求慧表示，本方案依據在地產業特性規劃發展方向，在臺中打造精密機械與智慧製造中心、彰化為金屬製品與車輛零組件產業聚落、南投農業朝智慧化與精緻化發展、雲林則深化智慧養殖價值鏈等。

官員指出，計畫還將透過「核心產業雙軸大轉型」、「現有核心再造新核心」及「運用法人驅動產業創新」等三大推動策略，將精密機械、金屬製品、車輛零組件等核心產業進行數位與低碳的雙軸轉型，另新增光學、半導體、智慧農業及無人機產業等成為中部之新核心產業，同時透過法人能量加速產業研發與強化試製能力，驅動產業創新。

無人機產業互相支援

簡報中還提到，無人機將以漢翔公司為中心，打造非紅供應鏈，但媒體質疑，嘉義縣已經有「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，相關計畫或研發是否會疊床架屋？邱求慧回應說中部是精密製造、金屬製品的重要產業聚落，希望透過整合能鼓勵更多優勢加工產業投入無人機供應鏈，並配合嘉義的研發中心，打造互相支援的非紅供應鏈，因此沒有衝突。

另外，「中部精密智慧新核心推動方案」的執行期程與經費也尚未核定，同樣遭到媒體質疑，對此，經濟部次長何晉滄表示，相關計畫已經報行政院，國發會也已審核通過，已經有大體方向下會再進行調整，盤點各部會的配合方案後，最終定案會再陳報行政院。

有記者詢問，由於國發會主委劉鏡清曾表示，相關計畫會有修法必要，經濟部未來會怎麼做？何晉滄表示，產業希望透過成立控股公司，降低租稅成本，因此需要修《企業併購法》，目前已經送到立法院，會請立委考慮加速審議。

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