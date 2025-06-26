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穎崴董座王嘉煌：下半年 AI 晶片需求仍巨大有急單挹注
穎崴（6515）董事長王嘉煌26日提到，下半年AI晶片需求仍巨大仍有急單挹注，下半年營收仍審慎樂觀，上半年已超越歷史紀錄，後續仍看客戶需求變化，公司需要持續推進新品開發，依照AI、HPC強勁需求保持生產彈性，對於下半年營運審慎樂觀。
王嘉煌表示，隨著AI應用持續擴展，公司多年來積極布局AI及高頻高速等高階運算市場，並與客戶針對半導體測試介面前沿技術共同設計與開發，如今已成為全球第一大測試座供應商。未來，穎崴將持續推出更多符合先進製程、先進封裝的半導體測試介面解決方案，維持市場領先地位。
就外部變數而言，王嘉煌表示，下半年要觀察地緣政治關稅等變數影響，不過公司對於局勢不管怎麼演變在產品高階晶片開發推進想辦法不讓變數影響營收獲利。預期AI營收佔比可望持續拉升。
回顧第2季，王嘉煌表示，需求急單趨緩但仍優於去年同期。下半年也目標持續優於去年同期。公司探針自製率維持50%，後續MEMS探針是未來重中之重，策略上持續提高台灣自製率謹慎規劃並和外部夥伴合作。
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