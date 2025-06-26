快訊

針對女性下手？法國「針刺襲擊」全國已有145人受害

整理包／7月新制上路！線上換護照放寬、家貓可不打狂犬疫苗 別忘登記領錢

Google Pixel 10五大傳聞亮點曝！升級3鏡頭、電量爆升 但卻犧牲2功能

宏達電攜手NTT Com 推動大場域沉浸式實景娛樂

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

全球智慧型手機與虛擬實境平台創新設計領導者HTC（宏達國際電子股份有限公司（2498），以下簡稱「HTC」）26日宣布已與日本電信與智慧場域ICT解決方案領導企業NTT Communications株式會社（以下簡稱「NTT Com」）簽署策略合作備忘錄（MOU），雙方將攜手推動大場域沉浸式實景娛樂（Location-Based Entertainment ; 以下簡稱 LBE）於日本地區的應用發展，開拓新一代沉浸式娛樂市場。

大場域實景娛樂（LBE）為近年於全球快速成長的沉浸式娛樂形式，結合XR技術與實體空間，廣泛應用於文化、娛樂、教育與觀光等多元場域。觀眾僅需配戴XR頭戴裝置，即可享受結合實體與虛擬空間的沉浸式體驗。對場館方而言，只需設置輕量化設備，便可快速導入，無須大規模改裝場域，即能靈活規劃多樣活動，提升場地使用效益與應用價值。

推動永續場館營運 拓展非活動日收益模式

隨著日本近年來積極興建大型體育與演唱會場館，如何在非賽事或活動期間有效活化場域資源，已成為場館經營者的重要課題。不僅需降低設施維護與管理成本，同時也期望透過提升使用率，進一步擴大對地方經濟的正向影響。HTC擁有全球領先的大場域實景娛樂（LBE）技術，NTT Com則在智慧場館建設與網路基礎設施方面具備深厚經驗。此次合作，雙方將整合各自的技術優勢與資源，共同發展以LBE為核心的新型娛樂應用，致力打造兼具沉浸體驗與永續營運效益的場館活化方案。

作為全球大場域實景娛樂（LBE）技術的先驅，HTC已於多個國家成功策劃多場沉浸式文化體驗展，展現XR技術於大空間的廣泛應用潛力。從重現巴黎聖母院歷史風貌的《永恆聖母院》，到引領觀眾走入法國皇家園林的《凡爾賽：太陽王的失落花園》，再到於巴黎歌劇院登場的《La Magie Opéra 魔幻歌劇院》，皆廣獲國際媒體與觀展民眾的高度評價，展現XR技術跨越文化與科技的無限可能。

HTC提供的大場域實景娛樂解決方案，支援多人同步沉浸體驗，用戶可在高達1,000平方公尺（約33公尺×30公尺）的大空間中自由探索。不僅適用於文化展演，也廣泛應用於表演藝術、軍警訓練、教育推廣與沉浸式觀光等多元應用情境，展現高度擴展性與商業彈性。

展望未來，HTC與NTT Com計畫進一步深化合作，攜手更多日本國內動漫、遊戲等知名IP內容商、藝術文化場館營運方及地方政府，共同拓展沉浸式內容的規模與深度。

此外，NTT Com也將積極評估導入其創新技術平台，如IOWN創新光學和無線網路、IoT物聯應用與觸覺傳輸等前瞻技術，建構可實現跨場館即時連線與高互動沉浸體驗的新世代娛樂模式，進一步推動日本沉浸式場域娛樂邁向多點聯動、智慧升級的未來。

日本 HTC

延伸閱讀

「真人版娜美」泉里香結婚了！對像是愛情長跑10年日本國腳

空之王國探險！《角落小夥伴》新電影日本10月上映

談台日企業合作 緯創林憲銘：看好新創合作的未來發展

蘇州日本母子遇襲滿周年 在陸日本人學校學生少11%

相關新聞

中部發展精密機械 盼成無人機重鎮

中部將成為台灣無人機產業的新重鎮

國研院攜手鼎極科技 開發雷射研磨技術、提升碳化矽晶圓製程產能

因應電動車、5G與低軌衛星等高效能電力電子元件日益增長的需求，國家實驗研究院國家儀器科技研究中心與鼎極科技攜手合作，共同...

穎崴董座王嘉煌：下半年 AI 晶片需求仍巨大有急單挹注

穎崴（6515）董事長王嘉煌26日提到，下半年AI晶片需求仍巨大仍有急單挹注，下半年營收仍審慎樂觀，上半年已超越歷史紀錄...

神盾為何放棄「純 IP 公司」大夢？羅森洲：投資人看不懂

神盾科技（6462）2024年以相當47億元代價併購乾瞻科技時間將滿一年，宣布今年7月將洽詢特定投資人釋股，目標持股降低...

談台日企業合作 緯創林憲銘：看好新創合作的未來發展

中美貿易角力詭譎多變，亞太局勢與供應鏈格局也被迫面臨快速重組。台灣產業創生平台為協助台廠在全球競爭的重壓下取得勝利，特地...

SEMI：2028年全球半導體月產能創高 規模估1110萬片

因應生成式人工智慧（AI）應用需求日益增長，全球半導體供應商加速擴張，國際半導體產業協會（SEMI）預估，2028年全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。