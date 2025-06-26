宏達電攜手NTT Com 推動大場域沉浸式實景娛樂

全球智慧型手機與虛擬實境平台創新設計領導者HTC（宏達國際電子股份有限公司（2498），以下簡稱「HTC」）26日宣布已與日本電信與智慧場域ICT解決方案領導企業NTT Communications株式會社（以下簡稱「NTT Com」）簽署策略合作備忘錄（MOU），雙方將攜手推動大場域沉浸式實景娛樂（Location-Based Entertainment ; 以下簡稱 LBE）於日本地區的應用發展，開拓新一代沉浸式娛樂市場。

大場域實景娛樂（LBE）為近年於全球快速成長的沉浸式娛樂形式，結合XR技術與實體空間，廣泛應用於文化、娛樂、教育與觀光等多元場域。觀眾僅需配戴XR頭戴裝置，即可享受結合實體與虛擬空間的沉浸式體驗。對場館方而言，只需設置輕量化設備，便可快速導入，無須大規模改裝場域，即能靈活規劃多樣活動，提升場地使用效益與應用價值。

推動永續場館營運 拓展非活動日收益模式

隨著日本近年來積極興建大型體育與演唱會場館，如何在非賽事或活動期間有效活化場域資源，已成為場館經營者的重要課題。不僅需降低設施維護與管理成本，同時也期望透過提升使用率，進一步擴大對地方經濟的正向影響。HTC擁有全球領先的大場域實景娛樂（LBE）技術，NTT Com則在智慧場館建設與網路基礎設施方面具備深厚經驗。此次合作，雙方將整合各自的技術優勢與資源，共同發展以LBE為核心的新型娛樂應用，致力打造兼具沉浸體驗與永續營運效益的場館活化方案。

作為全球大場域實景娛樂（LBE）技術的先驅，HTC已於多個國家成功策劃多場沉浸式文化體驗展，展現XR技術於大空間的廣泛應用潛力。從重現巴黎聖母院歷史風貌的《永恆聖母院》，到引領觀眾走入法國皇家園林的《凡爾賽：太陽王的失落花園》，再到於巴黎歌劇院登場的《La Magie Opéra 魔幻歌劇院》，皆廣獲國際媒體與觀展民眾的高度評價，展現XR技術跨越文化與科技的無限可能。

HTC提供的大場域實景娛樂解決方案，支援多人同步沉浸體驗，用戶可在高達1,000平方公尺（約33公尺×30公尺）的大空間中自由探索。不僅適用於文化展演，也廣泛應用於表演藝術、軍警訓練、教育推廣與沉浸式觀光等多元應用情境，展現高度擴展性與商業彈性。

展望未來，HTC與NTT Com計畫進一步深化合作，攜手更多日本國內動漫、遊戲等知名IP內容商、藝術文化場館營運方及地方政府，共同拓展沉浸式內容的規模與深度。

此外，NTT Com也將積極評估導入其創新技術平台，如IOWN創新光學和無線網路、IoT物聯應用與觸覺傳輸等前瞻技術，建構可實現跨場館即時連線與高互動沉浸體驗的新世代娛樂模式，進一步推動日本沉浸式場域娛樂邁向多點聯動、智慧升級的未來。