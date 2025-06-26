神盾為何放棄「純 IP 公司」大夢？羅森洲：投資人看不懂
神盾科技（6462）2024年以相當47億元代價併購乾瞻科技時間將滿一年，宣布今年7月將洽詢特定投資人釋股，目標持股降低至7成，以利2026年第2季掛牌上櫃。對於併購乾瞻初衷是要「轉型純IP公司」，如今計畫大轉彎，董事長羅森洲坦言：因為「投資人看不懂」。他強調神盾集團核心本業指紋辨識Sensor都賺錢，將持續把小雞分出去。
神盾在投資併購乾瞻科技1年後，再打包安排其獨自申請IPO，7～8月將洽特定人釋股，隨後9月公開發行，並申請興櫃掛牌，若順利的話，半年後就可以送件申請上櫃，不過對於神盾2024年7月信誓旦旦宣布要轉型「純IP公司」，把指紋辨識晶片業務分割出去，保留乾瞻高獲利的IP業務，現在計畫趕不上變化。
「現在很多投資人都有興趣在看！」羅森洲25日股東會後，面對不少長期股東詢問乾瞻科技的釋股計畫，他表示未來持股會降至７成以下，目的是為上櫃準備，但神盾還是會有絕對控制權，可以合併營收。
神盾2024年併購乾瞻後曾宣示要成純IP公司，對營運方向一年就大轉彎，羅森洲指出，IP的獲利率高，但收入相對小，當初併購沒想到這麼多，但併入後，因為指紋辨識業績大，IP業績在神盾裡面「投資人看不懂」，覺得神盾各業務看起來發散，但IP股本益比高，不如「讓乾瞻自己單獨表現一下」。
業界則指出，神盾原認為IP公司本益比高，資本市場較為青睞，但後來發現神盾要轉型IP公司難度高，因為其指紋辨識感測器收入實在太大一塊，法規上要分割大營收事業體不容易，而乾瞻的IP業務年營收4～5億元，雖然淨利率高達50%，但放進神盾裡根本看不到，也因指紋辨識晶片業務分割也不可行，因此，最終仍決定安排乾瞻獨立掛牌。
神盾2024年以現金26.39億元及增資換股約市值21億元取得100%乾瞻科技股票，羅森洲指出，此次釋股也能取回部分現金，減輕神盾資金需求。神盾今年4月因關稅衝擊股市，才剛撤銷現增計畫，
對於乾瞻的技術能力，羅森洲信心很高，他表示，相對台灣IP公司人力成本高，難以拉高獲利率，乾瞻70人，且主力IP可重複使用率高，每接專案投入的人力需求比不高，加上先進製程單價高，有助於節省投入工時交出比同業IP公司更高的獲利率。
「我們大概知道要走什麼路了，以前做產品就是併購，現在就是調整體質，把安國調整成ASIC公司，買乾瞻也有好處，取得3奈米經驗可以跟台積電合作，整個集團有前中後一路下來。」羅森洲說。他表示未來併購是否持續很難說，因為可被併購標的往往是先天不良，後天失調，才會想交給別人，但不好的公司很難有好人才，神盾就是努力幫小雞調整，有些留在神盾，有些會分出去。
羅森洲指出，神盾本業指紋辨識晶片是賺錢的，會連續虧損主要是過去以來養很多小雞，未來都會分出去，但還會有控制權，有些還需要發展還要投資，神盾看得到集團全盤資源，知道如何孵化小金雞比較快。
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