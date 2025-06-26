快訊

台南市府一級主管疑涉私用公務車、特支費 今遭搜索

秋葵高鈣、低脂、低熱量，是夏天減肥聖品！1吃法比汆燙營養又有脆度

虛耗學者／逐計畫而居經費卻充公 年輕學者陷免洗困局

先進光今年續拚成長 越南廠年底擴產評估泰國設廠

中央社／ 台北26日電

不畏國際政經局勢干擾，先進光董事長高維亞表示，對2025年營運展望雖轉趨保守，但今年還是力拚比去年成長，越南廠年底將完成擴產，NB客戶新機種8月也會正式量產，並因應美系客戶需求，評估泰國設廠。

光學元件廠先進光董事長高維亞今天與媒體交流時表示，主力成長動能的車用市場受關稅政策影響，需求轉趨保守，筆電方面也從原先預估的雙位數成長，轉為僅看個位數增幅；不過，整體而言仍可望維持成長動能，主要來自NB客戶新機種8月正式量產，下半年相對樂觀看待。

先進光旗下子公司科雅光電切入「指紋辨識模組與觸控板系統模組」領域，並與其他大廠VCM（音圈馬達）模組業務合作密切。高維亞表示，除既有戴爾及英特爾訂單外，也新增美系客戶訂單，預計下半年起開始小量出貨。

高維亞強調，今年資本支出約新台幣5億元，科雅光電在台中廠房產能逐步擴增，同時獲得美系新客戶認證導入，有望帶動營收提升。旗下耀崴科技也積極拓展車用領域，因應車用鏡頭訂單，越南廠區預計年底完成玻璃產能擴產，月產能將從200萬片變成400萬片，對營收的實質挹注將反映在明年。

此外，因應美系客戶中國以外、台灣以外設廠的策略，先進光已積極評估泰國設廠。

董事長 營收 先進光

延伸閱讀

養泰國嬰靈求財？他放高利貸還恐嚇討債 辦公室驚見「古曼童」

錄音對話引爭議 泰國在野黨將對總理提不信任案

田徑／泰國田徑公開賽 林沛萱女子全能摘金標槍創新高

泰國陸軍關閉泰柬邊境關口 只允許人道援助通行

相關新聞

神盾為何放棄「純 IP 公司」大夢？羅森洲：投資人看不懂

神盾科技（6462）2024年以相當47億元代價併購乾瞻科技時間將滿一年，宣布今年7月將洽詢特定投資人釋股，目標持股降低...

談台日企業合作 緯創林憲銘：看好新創合作的未來發展

中美貿易角力詭譎多變，亞太局勢與供應鏈格局也被迫面臨快速重組。台灣產業創生平台為協助台廠在全球競爭的重壓下取得勝利，特地...

SEMI：2028年全球半導體月產能創高 規模估1110萬片

因應生成式人工智慧（AI）應用需求日益增長，全球半導體供應商加速擴張，國際半導體產業協會（SEMI）預估，2028年全球...

宏達電、NTT Com策略合作 打造日本沉浸式娛樂新藍圖

宏達電26日宣布已與日本電信與智慧場域ICT解決方案領導企業NTT Communications株式會社（NTT Com...

半導體風雲／台積電轉向方形先進封裝 魏哲家親揭原因

台積電為因應AI晶片尺寸變大，為取得更具成本效益的先進封裝架構，決定下一代先進封裝將「由圓轉方」，換句話說，CoWoS將由扇出型面板級封裝（FOPLP）接棒。台積電董事長魏哲家日前接受本報訪問時，證實台積電先進封裝將「由圓轉方」的關鍵原因。

網家：電商進入資本戰

網路家庭昨（25）日舉行股東會，董事長詹宏志指出，來自中國大陸的拼多多、淘寶與韓國的Coupang酷澎對台灣電商產業形成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。