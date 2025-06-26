先進光今年續拚成長 越南廠年底擴產評估泰國設廠
不畏國際政經局勢干擾，先進光董事長高維亞表示，對2025年營運展望雖轉趨保守，但今年還是力拚比去年成長，越南廠年底將完成擴產，NB客戶新機種8月也會正式量產，並因應美系客戶需求，評估泰國設廠。
光學元件廠先進光董事長高維亞今天與媒體交流時表示，主力成長動能的車用市場受關稅政策影響，需求轉趨保守，筆電方面也從原先預估的雙位數成長，轉為僅看個位數增幅；不過，整體而言仍可望維持成長動能，主要來自NB客戶新機種8月正式量產，下半年相對樂觀看待。
先進光旗下子公司科雅光電切入「指紋辨識模組與觸控板系統模組」領域，並與其他大廠VCM（音圈馬達）模組業務合作密切。高維亞表示，除既有戴爾及英特爾訂單外，也新增美系客戶訂單，預計下半年起開始小量出貨。
高維亞強調，今年資本支出約新台幣5億元，科雅光電在台中廠房產能逐步擴增，同時獲得美系新客戶認證導入，有望帶動營收提升。旗下耀崴科技也積極拓展車用領域，因應車用鏡頭訂單，越南廠區預計年底完成玻璃產能擴產，月產能將從200萬片變成400萬片，對營收的實質挹注將反映在明年。
此外，因應美系客戶中國以外、台灣以外設廠的策略，先進光已積極評估泰國設廠。
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