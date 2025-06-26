談台日企業合作 緯創林憲銘：看好新創合作的未來發展

中美貿易角力詭譎多變，亞太局勢與供應鏈格局也被迫面臨快速重組。台灣產業創生平台為協助台廠在全球競爭的重壓下取得勝利，特地舉辦「Future Calls-預見未來」講座，並邀請代工大廠緯創董事長林憲銘及多位產業界代表指點迷津，面對供應鏈重組及台日合作的發展機會，林憲銘表示，日本年輕世代比上一代更有創業精神，加上各種分析都看好日本未來十年，而日本也還需要外來資源與人力，這讓大家對進入日本新創產業展現期待，而自己也看好台日企業合作的未來發展。

林憲銘坦言，談起地緣政治難免會牽涉到另一個很大的角色，就是中國，很多產業只要中國一進入，台日企業都同感壓力。對此，亞洲經濟研究所研究推進部上席主任調查研究員佐藤幸人也坦言，外企在中國市場競爭越來越激烈，有些日企已考慮從中國撤退，汽車就是代表性產業。

過去，日系汽車在中國獲利高，但因競爭激烈，加上電動車崛起，而中國業者在電動車領域更有競爭力，導致日本汽車市占率逐漸縮小，只是考慮到中國市場龐大，很難完全放棄，如豐田仍在思考新策略，希望保住中國市場市占率。

長庚大學企管所長于卓民表示，日本社會對於台企進駐管理日本企業的看法，例如鴻海收購夏普、台積電進駐熊本等社會矚目的投資案。佐藤幸人回應，台積電熊本廠的利益遠大於成本，至今評價非常正面。但鴻海部分則有些複雜，雖然鴻海出手挽救夏普免於破產，但夏普原本生產主力在面板，鴻海收購至今數年，在放棄面板產業後還未找到新的獲利模式，日本社會對此有不少的批評。這可能也反映企業進入上升產業或者問題產業，容易面對不同的評價。