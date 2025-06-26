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宏達電、NTT Com策略合作 打造日本沉浸式娛樂新藍圖

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
宏達電董事長王雪紅（左）與NTT Communications株式會社執行副總裁暨業務解決方案部總經理井上睦宏（右）簽署策略合作備忘錄，宣告共同推動大場域實景娛樂（LBE）於日本市場發展。（圖／宏達電提供）
宏達電董事長王雪紅（左）與NTT Communications株式會社執行副總裁暨業務解決方案部總經理井上睦宏（右）簽署策略合作備忘錄，宣告共同推動大場域實景娛樂（LBE）於日本市場發展。（圖／宏達電提供）

宏達電26日宣布已與日本電信與智慧場域ICT解決方案領導企業NTT Communications株式會社（NTT Com）簽署策略合作備忘錄，雙方將攜手推動大場域沉浸式實景娛樂（Location-Based Entertainment ; 簡稱LBE）於日本地區的應用發展，開拓新一代沉浸式娛樂市場。

宏達電表示，大場域實景娛樂（LBE）為近年於全球快速成長的沉浸式娛樂形式，結合XR技術與實體空間，廣泛應用於文化、娛樂、教育與觀光等多元場域。觀眾僅需配戴XR頭戴裝置，即可享受結合實體與虛擬空間的沉浸式體驗。對場館方而言，只需設置輕量化設備，便可快速導入，無須大規模改裝場域，即能靈活規劃多樣活動，提升場地使用效益與應用價值。

宏達電指出，隨著日本近年來積極興建大型體育與演唱會場館，如何在非賽事或活動期間有效活化場域資源，已成為場館經營者的重要課題。不僅需降低設施維護與管理成本，同時也期望透過提升使用率，進一步擴大對地方經濟的正向影響。

宏達電擁有全球領先的大場域實景娛樂（LBE）技術，NTT Com則在智慧場館建設與網路基礎設施方面具備深厚經驗。宏達電強調，這次合作，雙方將整合各自的技術優勢與資源，共同發展以LBE為核心的新型娛樂應用，致力打造兼具沉浸體驗與永續營運效益的場館活化方案。

宏達電表示，作為全球大場域實景娛樂（LBE）技術的先驅，已在多個國家成功策劃多場沉浸式文化體驗展，展現 XR技術於大空間的廣泛應用潛力。從重現巴黎聖母院歷史風貌的《永恆聖母院》，到引領觀眾走入法國皇家園林的《凡爾賽：太陽王的失落花園》，再到於巴黎歌劇院登場的《La Magie Opéra 魔幻歌劇院》，都展現XR技術跨越文化與科技的無限可能。

展望未來，宏達電強調，將與NTT Com計畫進一步深化合作，攜手更多日本國內動漫、遊戲等知名IP內容商、藝術文化場館營運方及地方政府，共同拓展沉浸式內容的規模與深度。

日本 巴黎 宏達電

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