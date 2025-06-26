快訊

新教宗上任，臺灣政府該如何與教廷展開務實外交？

相機鏡頭藏價值622萬黃金 台灣旅客越南機場走私被逮

114分科測驗衝刺／生物科時事留意粒線體轉移、新冠肺炎

界霖：第2季匯損難免拚小賺 下半年營運看正向

中央社／ 高雄26日電

功率元件導線架廠界霖董事長蔡上元今天表示，儘管第2季有匯損變數，評估單季仍有機會小賺，主要是日本和中國大陸廠受惠電動車應用需求，此外新產品發酵，下半年營運正向看待。界霖預期，今年業績朝向小幅成長目標邁進。

觀察新台幣匯率大幅升值影響，蔡上元接受記者詢問不諱言指出，第2季業外可能會有匯損，預估規模約新台幣3000多萬元，儘管有匯損變數，但評估第2季仍有機會小賺。

蔡上元指出，界霖在日本米澤市、中國大陸蘇州和山東濟南等廠區，受惠當地車廠對電動車功率元件導線架需求，營運表現不俗，其中日本廠每月穩定獲利。

界霖說明，公司直接與第一階（Tier1）車用零配件廠接洽，加速取單效率，下半年中國大陸兩個廠持續受惠當地市場電動車應用拉貨。

展望下半年營運，蔡上元表示，相對看好第3季和第4季業績表現，主要是2至3年前因應客戶需求開發的新產品，目前正在發酵中。

界霖評估，今年上半年業績可較去年同期成長，上半年獲利表現須觀察匯率變數，全年業績目標可望小幅成長，上半年部分客戶因應地緣政治風險等外部環境不確定性因素，有提前拉貨跡象。

觀察應用比重，界霖說明，第1季車用產品業績比重49%，工控包括空調和再生能源應用占比約27%至28%，PC、網通等消費電子應用占比約23%，預估上半年車用占比維持50%比重。

界霖自結今年前5月累計合併營收新台幣22.29億元，年成長10.5%，第1季歸屬母公司業主獲利4374萬元，每股基本純益0.43元。

法人指出，界霖與客戶合作開發電動車相關高功率電晶體導線架、以及智慧功率模組（IPM）導線架。界霖導線架產品切入電動車和油電混合車用絕緣柵雙極電晶體（IGBT）模組，客戶包括日系和歐系車廠，應用在車用和充電樁領域。

電動車 新台幣

延伸閱讀

特斯拉歐洲銷量 直直落

鴻華推新車 業績來電

維熹看展望 拚穩健增長

Audi 回心轉意 燃油車將續命十年

相關新聞

日月光加碼投資先進封裝 營運長吳田玉：需求才剛開始

日月光投控昨（25）日舉行股東會，營運長吳田玉表示，先進封裝需求才剛開始，日月光投控會繼續加碼投資先進封裝，投資「不會手...

半導體風雲／台積電轉向方形先進封裝 魏哲家親揭原因

台積電為因應AI晶片尺寸變大，為取得更具成本效益的先進封裝架構，決定下一代先進封裝將「由圓轉方」，換句話說，CoWoS將由扇出型面板級封裝（FOPLP）接棒。台積電董事長魏哲家日前接受本報訪問時，證實台積電先進封裝將「由圓轉方」的關鍵原因。

網家：電商進入資本戰

網路家庭昨（25）日舉行股東會，董事長詹宏志指出，來自中國大陸的拼多多、淘寶與韓國的Coupang酷澎對台灣電商產業形成...

網家結盟統一 打造新商業模式

統一集團今年年初透過私募取得網路家庭集團三成股權，成最大法人股東，外界關注統一與網路家庭的業務合作。網路家庭董事長詹宏志...

國巨併芝浦電子 三度延長

被動元件大廠國巨昨（25）日公告，公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）已獲台灣經濟部投資審議...

吳田玉接任SEMI全球董事會主席 要為半導體業多做些事

日月光投控營運長吳田玉日前接下國際半導體產業協會（SEMI）全球董事會主席，他昨（25）日首度對於接下這個重要職務發表後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。