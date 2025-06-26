越南總理向鴻海提議 在該國設立晶片廠

台積電為因應AI晶片尺寸變大，為取得更具成本效益的先進封裝架構，決定下一代先進封裝將「由圓轉方」，換句話說，CoWoS將由扇出型面板級封裝（FOPLP）接棒。台積電董事長魏哲家日前接受本報訪問時，證實台積電先進封裝將「由圓轉方」的關鍵原因。

2025-06-26 06:00