越南總理向鴻海提議 在該國設立晶片廠

中央社／ 河內25日綜合外電報導

根據越南政府新聞網站聲明，越南總理范明正提議鴻海進行技術轉移，並在越南設立1座半導體製造廠。

彭博（Bloomberg News）報導，根據聲明，范明正是在與鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟會面時，做出上述表示。

聲明還說，鄭弘孟表示，工業富聯隨時準備支持越南訓練科技業人力，以及與越南在綠色生產和人工智慧（AI）資料中心方面進一步合作。

越南 總理 半導體

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