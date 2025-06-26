瑞儀董事會決議斥資1億美元設立新加坡子公司

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

瑞儀（6176）董事會25日決議，因應營運配置及策略發展需求，計劃投資1億美元（約合新台幣29億5,050萬元）設立新加坡子公司。

瑞儀公告表示，為爭取投資時效，擬授權董事長於1億美元額度內，全權處理新加坡公司設立相關事宜。

瑞儀25日董事會同步決議，為強化奈米壓印製造能力，通過芬蘭高階光學材料製造商Inkron Oy （Inkron）收購案，雙方並簽署股權買賣協議。

這項交易瑞儀將以日幣10.35億元向日本長瀨集團，收購Inkron 100% 股權，並委由畢馬威財務諮詢股份有限公司（KPMG）擔任財務顧問及德勤商務法律事務所（DTT Attorneys-at-Law）提供法律諮詢服務。

董事長 瑞儀

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