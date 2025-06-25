瑞儀收購芬蘭高階光學材料製造商

為強化奈米壓印製造能力，瑞儀（6176）於25日宣布，經董事會決議通過芬蘭高階光學材料製造商Inkron Oy （Inkron）收購案，雙方並簽署股權買賣協議。這項交易瑞儀將以日幣10.35億元向日本長瀨集團，收購Inkron 100% 股權，並委由畢馬威財務諮詢股份有限公司（KPMG）擔任財務顧問及德勤商務法律事務所（DTT Attorneys-at-Law）提供法律諮詢服務。

Inkron成立於2013年，為光學鍍膜與奈米結構材料先驅，其高階化學合成工藝，可為奈米壓印製程提供關鍵價值。Inkron的專業是驅動擴增實境（AR）光波導鏡片、車用抬頭顯示器（HUD）與超穎光學（Meta-Optics）邁向新紀元的核心，多年來也始終是世界一流大廠的關鍵戰略夥伴。

瑞儀自2023年啟動「雙引擎」轉型策略，持續強化背光模組製造，同時透過策略性投資打造次世代超穎光學元件自製能力。在接連收購芬蘭Nanocomp與丹麥NIL Technology後，瑞儀建構了橫跨微米級到奈米級的光學製造平台，並於今(2025)年實現超穎透鏡量產。高階光學膠體在超穎製程中扮演關鍵角色，此次併購Inkron將可深化瑞儀的材料科學技術，從而根本上的提升奈米壓印製造工藝。

瑞儀光電董事長暨總經理王昱超表示，雖然核心能力不同，但Inkron和瑞儀皆以打造次世代光學元件為最終目標。併購Inkron象徵瑞儀集團長期布局奈米壓印製程的決心。他指出，瑞儀將集成旗下光學設計、模具、量產與膠體材料技術，透過製程整合的微妙平衡，提供客戶獨步業界的光學製造服務。

Inkron創辦人暨董事長Juha Rantala博士表示，奠基於堅實的專利材料技術組合和晶圓級光學製程整合的深厚基礎，Inkron 的解決方案已深獲光電領導大廠信賴；而瑞儀則具備高精度量產製造專業、卓越的供應鏈整合能力以及與全球科技巨頭間長期穩固的合作關係。他說：「如今，隨著Inkron成為瑞儀光電製造版圖的一分子，我們將在第一線攜手引領技術革新，滿足全球消費性電子產品日益增長的生產需求。」

這項交易在獲得各國主管機關批准後，預計於2025年8月中完成交割。瑞儀並規劃於10月舉行法說會，進一步說明併購案。