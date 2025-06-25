OpenAI推超級助理 台鏈樂

OpenAI正在開發一款整合ChatGPT功能的辦公室協作工具，要打造協助企業用戶工作流程的「AI版辦公工具」，朝打造「超級智慧個人助理」的願景邁進，挑戰Google的Workspace與微軟的Office主導地位。

業界認為，相較於Google與微軟的企業生產力產品，OpenAI若推出AI協作工具，可望更深度整合AI能力，有望獲得企業級用戶青睞，催動更多AI伺服器建置商機，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎及英業達等伺服器協力代工廠，營運率先受惠。

外媒The Information報導，OpenAI這套辦公室協作工具，預計在ChatGPT中整合多人協作文檔編輯、AI聊天助理等功能，使用者可在同一介面與同事同步撰寫、修改文件，並藉由ChatGPT即時提供建議或內容草擬，產品類似Google Docs或Microsoft Word Online，但針對AI能力更深度整合。

報導指出，OpenAI產品主管Kevin Weil早於2023年就已提出此方案，並製作內部原型，但因公司資源集中在模型開發與ChatGPT主體產品，人力不足，導致開發進度受阻，近期才重啟。雖然OpenAI還未公布AI版辦公工具具體推出時間，業界認為，OpenAI此舉象徵正一步步朝打造「超級智慧個人助理」的願景邁進。

OpenAI的企業訂閱收入預估將由2024年的6億美元，大幅成長至2030年的150億美元，成長動能強勁。業界人士認為，隨著ChatGPT持續升級，OpenAI挾全球300萬付費商業用戶基礎，大舉進攻企業用戶市場，可望催動更多AI伺服器需求。

此外，系統整合廠（SI）也有望轉型為「AI應用落地推手」，精誠、邁達特、敦陽科等台廠，喜迎AI辦公轉型商機。

業界人士分析，OpenAI的辦公協作工具預期將主打「AI原生」的辦公體驗，相較於微軟Office與Google Workspace建立在傳統工作邏輯之上，OpenAI若能從底層設計重新設計工具邏輯，將有機會顛覆現有市場格局，進一步推動企業全面重構工作流程與協作模式。