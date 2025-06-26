半導體業者估計 美晶片關稅10％至20％

美國對等關稅緩衝期將於七月九日屆期，針對台美談判進度，經濟部長郭智輝指出，目前來看，美國將會對紅色供應鏈採取懲罰、壓制，因此有利於我半導體、資安、ＡＩ等產業。

郭智輝表示，因美國對中國課高關稅，紅色供應鏈有可能會外溢出來，中國產品外溢到台灣，一是洗產地、二是產品直接走私到台灣，我方必須防止走私，否則將對台灣生活也會造成影響。

立法院經濟委員會昨邀請國發會、經濟部、中央銀行等部會進行「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」專案報告。立委張嘉郡、賴瑞隆等人關切台美談判進度及影響，郭智輝說，台美談判還在進行中，希望是「朝好的方向」、「看起來也有這個氛圍」，像是美國很關切洗產地問題，我方也做了很多努力。他並表示，美國將「懲罰」、「壓制」紅色供應鏈，非紅供應鏈需求增加，台廠反而會受惠。

此外，全球半導體封測龍頭日月光昨開股東會，日月光集團營運長吳田玉受訪表示，全球都會受到關稅影響，台灣晶片業恐怕也難豁免，依產品類別、產業位置不同將會有所差異。他說，面對川普政府多次點名台灣，要拿台灣晶片開刀，課徵重稅，以川普政府的個性，台灣恐怕無法獲得零關稅豁免，但應該也不會如川普所言會達到百分之百的高稅率。

吳田玉指出，他心中大概算出一個稅率，只是現階段無法透露；在無法避免下，他相信每家公司都因產業位置不同而有所差異，都會找出最適合自己的出路。

至於美對台課徵晶片關稅稅率會落在什麼區間？一位不願具名的半導體業者預估，約落在百分之十至廿之間。這位專家分析，因台灣晶片直接出口美國比重並不高，影響有限，而且大部分晶片用於生產科技產品，包括台積電或日月光等晶圓代工業或封裝業，都可轉嫁給客戶，預料影響層面相對輕微。

吳田玉表示，受美國關稅戰影響，儘管國際半導體產業協會尚未修正原預期二○三○年全球半導體產值將突破一兆美元的預估值，但業界已保守預估要延至二○三二至二○三三年才會達到達一兆美元。儘管如此，仍不脫未來十年，全球半導體產值突破一兆美元的長線格局。