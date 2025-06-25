雷虎攜手美國Auterion 海陸空無人機導AI
雷虎科技今宣布，已與美國Auterion公司簽署MOU，Auterion先進AI及Autonomy整體解決方案，將整合至雷虎無人載具，涵蓋空中、陸地及海上無人機的應用，提升無人載具運算實力與市場競爭力。
國防部在今年6月3日公開應用於雷虎科技的攻擊無人機 OVERKILL「飛天刀」，整合Auterion AI系統精準實彈射擊，顯著增強AI目標辨識與命中能力，提升空中作戰精準度與效率。
地面無人機部分，雷虎科技表示，將在今年9月航太軍工展，發表無人地面載具（UGV）TIGER ROAD「陸虎」，展示其在沿岸地形的卓越行駛運作能力。將透過Auterion的AI技術加持，「陸虎」實現精準導航與障礙辨識，預計可大幅提升地面部隊的部署效能。
在水面載具方面，雷虎科技6月17日至18日，在宜蘭蘇澳參加中山科學研究院主辦的水面無人艇展示活動，「SEASHARK海鯊800」無人艇順利通過並超越測試要求，成功完成60公里長距離航行及通訊測試，充分展現其搭載的 AI物件辨識、追蹤與避障功能。
雷虎科技表示，未來將Auterion技術整合至「海鯊800」USV平台，進一步優化遠程操控與海上任務性能。
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