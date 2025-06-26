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吳田玉接任SEMI全球董事會主席 要為半導體業多做些事
日月光投控（3711）營運長吳田玉日前接下國際半導體產業協會（SEMI）全球董事會主席，他昨（25）日首度對於接下這個重要職務發表後續計畫，強調除了要提高台灣半導體產業影響力，也期盼能為全球半導體產業貢獻心力。
他說，在各國競合關係下，SEMI平台負責溝通協調作用，積極回應各國政府政策，可扮演全球半導體產業發展的重要操盤手。他自己現在有點像「同學會會長」，希望能為半導體產業多做些事。
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