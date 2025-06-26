鴻海三大優勢 業界合作首選

鴻海（2317）集團AI伺服器訂單強強滾，並非偶然。法人分析，鴻海集團產品多元化，上下游零組件布局完整，而且是全球布局最廣、最深的EMS廠，使得鴻海成為人工智慧（AI）伺服器客戶下單首選，也因為與客戶優先開發設計產品，能維持比同業高的毛利與獲利水準。

鴻海發言人巫俊毅之前即公開表示，為何每次有新的產業與新產品出現，鴻海都可以參與其中？主要是因為鴻海集團在技術與產品的多樣性，因此，當客戶想要開發新產品，鴻海是第一選擇，除非鴻海做不出來，也就是說，客戶在開發新產品時，優先選擇鴻海成為第一個開發設計的廠商。

另外，在地緣政治風險升高之下，鴻海全球布局廣，也成為優勢之一。鴻海不斷增加全球布局，2024年在全世界廠區與辦公室總數達205個，目前來到233個，不到兩年增加逾一成，而且新增首個非洲據點。

尤其在AI伺服器領域，美國製造更是重要，鴻海集團在美國經營伺服器領域已經很久了，美國工業富聯（FII）總經理傅富明早在康柏電腦的時代，就已經在美國落地生根，團隊早就建立起來，隨著客戶要求，鴻海也擴增德州休士頓的產能，鴻海可以有能力立即跟進擴產，這是幾十年打下的基礎。

零組件方面，AI伺服器高速線、水冷散熱系統、水冷快接頭、電源供應器等關鍵零組件，鴻海集團都已開發出來，並陸續採用在GB200與接下來的GB300之中。可以看出，多元化的產品、完整的全球布局與上下游垂直整合，是鴻海坐穩AI伺服器龍頭寶座的關鍵因素。