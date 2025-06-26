日月光啟動二代接班 董座長女張淡堯進董事會

日月光投控（3711）昨（25）日股東會完成一席董事補選，董事長張虔生長女張淡堯順利當選，正式進入董事會，啟動二代接班布局。

張虔生之子張能傑今年初驟逝，張能傑原先擔任日月光投控旗下日月光半導體、台灣福雷電子、環電、環旭電子等法人董事及董事職務，均改派張淡堯出任。隨張淡堯出任日月光投控董事，連帶解除擔任關係企業董事競業禁止。

張淡堯是有「專出設計師的紐約時尚聖殿」之譽的美國帕森斯設計學院碩士，出社會後，憑藉自身深厚的文化底蘊，主持亞洲色香味Lucky Chow節目，後續更曾獲艾美獎提名。

張淡堯現任日月光投控旗下鼎固-KY董事，也是上海鼎匯房地產副總及設計總監，並在日月光文教基金會擔任董事，長期為社會奉獻心力。

外界對張淡堯的行事風格，多以靈活且具有前瞻性作為評價，因為她能在不同文化與產業間穿梭自如，展現出卓越的跨界整合能力。

業界人士透露，張淡堯是一位能夠將傳統文化以現代方式呈現的創新者，她的工作不僅提升亞洲文化在國際上的能見度，也促進文化交流與理解，領導風格更被視為開放且包容，能夠激發團隊的創意與熱情。