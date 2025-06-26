鴻海報喜 AI伺服器出貨倍增…下半年訂單看旺

鴻海（2317）集團AI業務再傳喜訊，繼鴻海發言人巫俊毅日前於閉門法人座談中釋出「訂單直達2025年」之後，集團旗下主司AI伺服器組裝的工業富聯（FII）輪值執行長劉宗長昨（25）日受訪時，針對下半年AI伺服器方面增長情況時表示：「增勢很好，我們認為會加速、倍數成長」。

在大陸天津舉行的「2025年世界經濟論壇新領軍者年會」（夏季達沃斯論壇）昨天邁入第二天，劉宗長在現場接受陸媒採訪，釋出以上訊息。

鴻海集團AI業務旺

談到輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器出貨狀況，劉宗長指出：「（出貨）很好，現在客戶要很多。」

對於公司下半年AI伺服器增長情況，劉宗長表示，增勢很好，肯定會維持現有的增勢，我們認為會加速、倍數成長。

法人指出，工業富聯是鴻海集團旗下擔綱AI伺服器組裝最重要的公司，劉宗長看好客戶需求與訂單趨勢，意味鴻海集團整體AI伺服器出貨看旺。

劉宗長提到，針對AI在製造領域的應用，工業富聯提出「AI Makes AI」策略。利用AI、自動化、人形機器人等來助力AI產品的智慧製造，並至少帶來兩方面的積極影響，一是大幅縮短學習過程，助力全球化布局，再來就是AI成為企業新資產，在持續的使用中，完成智能積累，實現複利效應。

工業富聯首季營收為人民幣1,604.15億元，年增35.16%；淨利人民幣52.31億元，年增24.99%，充分展現強勁的增長動能。

其中，首季雲端部門業績繼續保持強勢增長，營收年增率逾50%，AI伺服器、通用伺服器營收年增率也都超過50%。

以客戶類別來看，來自雲端服務供應商（CSP）營收年增率超過60%，來自品牌伺服器客戶的營收年增率超過30%。

鴻海本周一（23日）於集團閉門法人座談也釋出好消息，與會法人轉述，發言人巫俊毅透露，鴻海在AI伺服器擁有比較多的客戶與訂單，AI伺服器訂單能見度至少看到兩年，一方面是因為鴻海與輝達在設計上有許多合作，加上鴻海在AI伺服器市占率超過四成，鴻海同時了解供給與需求兩端，這是鴻海的市場地位。

巫俊毅當時並提到，「目前AI訂單已經不是問題，產能才是問題。」鴻海在兩周前，更新於美國德州休士頓租用新廠房的訊息，不是為了今年或明年所需，而是為了更久之後的需要提前準備。

鴻海昨天股價漲1.5元，收162元，成交量4萬多張，三大法人近五個交易日買超2,000多張。