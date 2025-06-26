聽新聞
0:00 / 0:00

網家結盟統一 打造新商業模式

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

統一集團今年年初透過私募取得網路家庭集團三成股權，成最大法人股東，外界關注統一與網路家庭（8044）的業務合作。網路家庭董事長詹宏志表示，雙方合作不僅是資本層面的結盟，更是一場知識與經驗的整合。

他坦言，台灣電商市場進入「資本戰爭」時代，境外資本透過低價傾銷與高額補貼迅速侵蝕本土市占，小公司難以單獨應戰，「我需要一個文化互補、長期可信的夥伴，統一是我主動找上的。」

詹宏志說，雙方合作著眼長遠，不是短期操作，面對電商典範轉移，不只是防守，希望與統一一起打造出未來的新服務與商業模式。目前沒有一次性談完所有合作項目，要慢慢來、不自亂陣腳。詹宏志說，網家希望透過與統一結盟，在新零售時代找到更堅實的用戶連結方式，他關注AI對電商產生重大影響，從搜尋優化（SEO）轉為AI優化（AIO），傳統電商的目的導向購物已經失效，OMO（虛實整合）與會員制度將成為新核心。

他表示，雙方可望從倉儲物流、點數整合到OMO等項目發展出新的服務項目，打造符合新時代消費模式的數位零售生態。例如雙方倉儲部分，網家原有的中央倉儲模式，結合統一在全台的倉儲物流資源，實現更高效的配送體系。他指出，當前台灣電商面臨的資本戰與價格競爭，其實早在30年前的實體零售業就曾歷經。

當前電商面對的是類似型態的衝擊，只是戰場轉向數位與跨境平台，電商業者同樣需找到差異化與新服務，才能在下一輪淘汰中生存。

電商 詹宏志 網路家庭

延伸閱讀

隅田川咖啡在抖音自播銷售找肖戰做代言 10萬份現貨光速售罄

傳統電商流量見頂後下滑 拼多多、抖音、快手直播、小紅書接替擴展

AI衝擊勞動力市場！ 旅遊電商KKday宣布裁員15％

統一動能強 挑逾120天

相關新聞

日月光加碼投資先進封裝 營運長吳田玉：需求才剛開始

日月光投控昨（25）日舉行股東會，營運長吳田玉表示，先進封裝需求才剛開始，日月光投控會繼續加碼投資先進封裝，投資「不會手...

半導體風雲／台積電轉向方形先進封裝 魏哲家親揭原因

台積電為因應AI晶片尺寸變大，為取得更具成本效益的先進封裝架構，決定下一代先進封裝將「由圓轉方」，換句話說，CoWoS將由扇出型面板級封裝（FOPLP）接棒。台積電董事長魏哲家日前接受本報訪問時，證實台積電先進封裝將「由圓轉方」的關鍵原因。

網家：電商進入資本戰

網路家庭昨（25）日舉行股東會，董事長詹宏志指出，來自中國大陸的拼多多、淘寶與韓國的Coupang酷澎對台灣電商產業形成...

網家結盟統一 打造新商業模式

統一集團今年年初透過私募取得網路家庭集團三成股權，成最大法人股東，外界關注統一與網路家庭的業務合作。網路家庭董事長詹宏志...

國巨併芝浦電子 三度延長

被動元件大廠國巨昨（25）日公告，公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）已獲台灣經濟部投資審議...

吳田玉接任SEMI全球董事會主席 要為半導體業多做些事

日月光投控營運長吳田玉日前接下國際半導體產業協會（SEMI）全球董事會主席，他昨（25）日首度對於接下這個重要職務發表後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。