網家結盟統一 打造新商業模式

統一集團今年年初透過私募取得網路家庭集團三成股權，成最大法人股東，外界關注統一與網路家庭（8044）的業務合作。網路家庭董事長詹宏志表示，雙方合作不僅是資本層面的結盟，更是一場知識與經驗的整合。

他坦言，台灣電商市場進入「資本戰爭」時代，境外資本透過低價傾銷與高額補貼迅速侵蝕本土市占，小公司難以單獨應戰，「我需要一個文化互補、長期可信的夥伴，統一是我主動找上的。」

詹宏志說，雙方合作著眼長遠，不是短期操作，面對電商典範轉移，不只是防守，希望與統一一起打造出未來的新服務與商業模式。目前沒有一次性談完所有合作項目，要慢慢來、不自亂陣腳。詹宏志說，網家希望透過與統一結盟，在新零售時代找到更堅實的用戶連結方式，他關注AI對電商產生重大影響，從搜尋優化（SEO）轉為AI優化（AIO），傳統電商的目的導向購物已經失效，OMO（虛實整合）與會員制度將成為新核心。

他表示，雙方可望從倉儲物流、點數整合到OMO等項目發展出新的服務項目，打造符合新時代消費模式的數位零售生態。例如雙方倉儲部分，網家原有的中央倉儲模式，結合統一在全台的倉儲物流資源，實現更高效的配送體系。他指出，當前台灣電商面臨的資本戰與價格競爭，其實早在30年前的實體零售業就曾歷經。

當前電商面對的是類似型態的衝擊，只是戰場轉向數位與跨境平台，電商業者同樣需找到差異化與新服務，才能在下一輪淘汰中生存。