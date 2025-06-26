國巨併芝浦電子 三度延長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（25）日公告，公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）已獲台灣經濟部投資審議委員會核准，根據日本法規，國巨公開收購期間由7月1日，三度延長至7月9日。

國巨自5月9日開始以每股6,200日圓（約新台幣1,240元）公開收購芝浦電子股權，國巨在6月17日透過英文新聞稿說明，依據日本金融商品交易法（Financial Instruments and Exchange Act）相關規定，公開收購芝浦電子期間，從原先期限至6月19日，延長至7月1日。

國巨昨日再發出英文新聞稿指出，經濟部投資審議委員會核准此次收購案。根據日本相關法規，國巨將公開收購期間延長至7月9日。

國巨先前表示，公開收購芝浦電子先以超過50%股權比重為短期方向，未來不排除增加收購比重、延長公開收購時間，目標讓芝浦電子成為國巨集團100%子公司，芝浦電子未來將在日本下市，預計第3季完成作業。根據資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻產品，也布局溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。

日本 國巨

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