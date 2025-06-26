網家：電商進入資本戰

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
網路家庭董事長詹宏志。記者彭慧明／攝影
網路家庭董事長詹宏志。記者彭慧明／攝影

網路家庭（8044）昨（25）日舉行股東會，董事長詹宏志指出，來自中國大陸的拼多多、淘寶與韓國的Coupang酷澎對台灣電商產業形成前所未有的壓力，讓電商進入「資本戰」。他預言，台灣電商「2025會有苦日子，」包括毛利和價格的競爭。他希望網家「氣能夠長」，小心度過這段亂流。

網路家庭2024年營收375.63億元，年減9%，歸屬母公司業主稅後虧損5.76億元，每股淨損4.08元，連續三年虧損。詹宏志表示，去年虧損收斂，仍在改善自身體質，今年B2C本業出現營收轉為正成長的好現象，今年希望獲利的目標不變，但變數很多，包括跨境電商以及外商對手在台灣打價格戰的競爭，高度壓縮毛利，台灣本地買氣縮水也有影響。

他分析，大陸電商如拼多多與淘寶不再設立本地子公司，直接以跨境模式進入，帶來大量低價商品。「這不是看好台灣市場，而是傾銷過剩產能，清倉式行銷成為東南亞、韓國等市場災難，一水之隔的台灣也難以倖免。」他直言，這波中國大陸電商的本質是清倉，尋求美國以外的新出口地，零毛利或負毛利都能做，賠錢不是重點。

詹宏志表示，台灣電商從未停止面對資本戰，這場戰爭早在2017年時就由蝦皮購物開打。以「大量補貼、低價搶市占、不計虧損」的方式快速攻城掠地，對本土業者造成極大壓力。

那也是網路家庭真正面對跨國資本以不對稱打法進入，目標就是先搶占市場，而非立即獲利，這種模式如今被韓系與中資電商延續甚至加劇。

詹宏志指出，Coupang酷澎也是在軟體銀行資金和國際資本挹注後，才開始以現在的資本規模虧本搶市場，這類競爭並非正常商業行為，而是以規模和資金壓倒對手，先前eBay曾因類似經驗退出韓國，如今台灣也面臨同樣挑戰。往好處想是台灣的電商基礎建設很好，電商還有成長空間，吸引國際業者來台搶市場，但資本戰加上市場買氣觀望，台灣電商業者今年要有面對苦日子的打算。

跨境電商 詹宏志

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