雷虎科技攜手美國 Auterion 導入 AI 至全系列無人載具

雷虎（8033）25日宣布與美國Auterion公司已經簽署合作備忘錄MOU，將Auterion先進AI及Autonomy整體解決方案，整合至雷虎全系列無人載具，涵蓋空中、陸地及海上應用，以提升無人載具運算實力與市場競爭力，強化新世代無人載具AI性能與自主能力。

國防部軍聞社日前公開應用於雷虎科技的攻擊無人機OVERKILL「飛天刀」，整合Auterion AI系統進行精準實彈射擊，顯著增強AI目標辨識與命中能力，其先進運算系統支援即時數據處理，提升空中作戰精準度與效率。

地面載具部分，雷虎科技將於今年9月航太軍工展，發表無人地面載具(UGV)TIGER ROAD「陸虎」，展示其在沿岸地形的卓越行駛運作能力。透過Auterion的AI技術加持，「陸虎」實現精準導航與障礙辨識，預計可大幅提升地面部隊的布署效能。

在水面載具方面，雷虎科技已於6月17日至18日，在宜蘭蘇澳參加中山科學研究院主辦的水面無人艇展示活動，「SEASHARK海鯊800」無人艇順利通過並超越測試要求，成功完成60公里長距離航行及通訊測試，充分展現其搭載的 AI物件辨識、追蹤與避障功能，性能卓越。

展望未來，雷虎科技正將Auterion技術整合至「海鯊800」USV平台，進一步優化遠程操控與海上任務性能。