快訊

不到2個月升幅達7%！台幣升值壓力大 央行副總裁這樣看

台南光電弊案開庭！今傳喚黃偉哲作證 稱力暘總裁「拜會像陳情」

雷虎科技攜手美國 Auterion 導入 AI 至全系列無人載具

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「飛天刀」無人機自移動式彈射架起飛，搭載Auterion AI進行精準打擊。雷虎科技提供
「飛天刀」無人機自移動式彈射架起飛，搭載Auterion AI進行精準打擊。雷虎科技提供

雷虎（8033）25日宣布與美國Auterion公司已經簽署合作備忘錄MOU，將Auterion先進AI及Autonomy整體解決方案，整合至雷虎全系列無人載具，涵蓋空中、陸地及海上應用，以提升無人載具運算實力與市場競爭力，強化新世代無人載具AI性能與自主能力。

國防部軍聞社日前公開應用於雷虎科技的攻擊無人機OVERKILL「飛天刀」，整合Auterion AI系統進行精準實彈射擊，顯著增強AI目標辨識與命中能力，其先進運算系統支援即時數據處理，提升空中作戰精準度與效率。

地面載具部分，雷虎科技將於今年9月航太軍工展，發表無人地面載具(UGV)TIGER ROAD「陸虎」，展示其在沿岸地形的卓越行駛運作能力。透過Auterion的AI技術加持，「陸虎」實現精準導航與障礙辨識，預計可大幅提升地面部隊的布署效能。

在水面載具方面，雷虎科技已於6月17日至18日，在宜蘭蘇澳參加中山科學研究院主辦的水面無人艇展示活動，「SEASHARK海鯊800」無人艇順利通過並超越測試要求，成功完成60公里長距離航行及通訊測試，充分展現其搭載的 AI物件辨識、追蹤與避障功能，性能卓越。

展望未來，雷虎科技正將Auterion技術整合至「海鯊800」USV平台，進一步優化遠程操控與海上任務性能。

雷虎科技 航太 美國 無人機 國防部 AI

延伸閱讀

美國空襲伊朗成借鏡？北韓恐加速推動核武 韓退將：不可能談判

美襲伊朗核設施 魯比歐稱「德黑蘭距擁核更遠」受損情形曝光

美國轟炸伊朗核設施 華府外交政策是什麼？范斯定義「川普主義」

「川普的嘴 騙人的鬼」 官媒：10天內 伊朗至少被美騙3次

相關新聞

Check Point：雲端架構日益複雜 僅9％企業第一時間察覺遭入侵

隨著混合雲、多雲和邊緣架構不斷擴展，許多組織仰賴的安全模式已難以因應現況。國際資安業者Check Point在最新公布的...

中彰投雲精密智慧製造新核心啟動 拚每年增加5%產值

台灣中部為我國精密機械等傳統製造業核心聚落，前年產值達6兆元、占全國15％。行政院政務委員、國發會主委劉鏡清指出，未來將...

雷虎科技攜手美國 Auterion 導入 AI 至全系列無人載具

雷虎（8033）25日宣布與美國Auterion公司已經簽署合作備忘錄MOU，將Auterion先進AI及Autonom...

東元亮相2025台北國際食品展 打造「從農場到餐桌」全方位綠色食旅

2025年台北國際食品展盛大登場，東元（1504）以「從農場到餐桌的全方位綠色食旅」為主題，展示其在全溫域冷凍空調及冷藏...

吳田玉接掌SEMI全球董事會 將建立跨區域新聯盟及溝通平台

日月光集團營運長吳田玉日前獲推舉擔任SEMI全球董事會主席，他上任後首度受訪時表示，他已相繼擔任三屆SEMI全球董事會副...

POCO F7 登台搶商機 全台首發驍龍8s Gen 4 處理器

全球硬核玩家首選的科技品牌POCO於今日正式宣布，旗下備受期待的 F 系列旗艦新機──POCO F7，在萬眾矚目下正式壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。