東元亮相2025台北國際食品展 打造「從農場到餐桌」全方位綠色食旅

2025年台北國際食品展盛大登場，東元（1504）以「從農場到餐桌的全方位綠色食旅」為主題，展示其在全溫域冷凍空調及冷藏冷鏈解決方案、金牌料理智慧小家電系列，以及高效馬達應用方面的領先技術。

東元表示，從食材生產到家庭烹飪，東元透過智慧AI技術與節能設備的結合，致力於打造食品安全、綠色永續與美味生活的三贏局面，期望能攜手食品產業與消費大眾，共同享受低碳美味。

針對食材從生產、加工、儲存到門市展示的各個環節，東元為業者推出了涵蓋-18℃至27℃的HVAC&R全溫域冷凍空調及冷藏冷鏈解決方案，旨在提升食品安全、保持食材原始風味、延長最佳賞味期，並有效降低食材耗損率，從而實踐從生產端到消費端、「從農場到餐桌」的安心食旅。

東元強調，此解決方案提供一站式整合服務，從前期規劃、設計、施工、測試到驗收，全程提供專業協助，大幅節省客戶的溝通與整合成本。透過AI智慧精準控溫技術與均勻氣流設計，確保食品在各環節都能精準保鮮。

目前已有安心食品屏東農科廠、義美食品、麻豆農會及統一超食代高雄廠等多家指標客戶採用東元的冷鏈方案。

東元的節能技術可為企業降低5%～8%的能耗，若同步汰換高效設備，整體節能效益更可高達42%（其中設備節能30%；系統節能6%；週邊配套節能6%），運轉成本因此可降低達30%。

此外，東元也提供智慧化系統建議、ESG導向策略與節能健診，是農漁業生產者、食品加工業與零售業者邁向智慧轉型的最佳夥伴。

東元也補充，若解決方案搭配「冷鏈與空調聯控」，在店鋪應用中，系統可連動空調與冷藏設備，透過R407H低GWP冷媒及智慧控制軟體，節能效率可達30%。

若在27℃恆溫場域，搭配專用「高效四管一體機」，將廢熱回收再利用，COP值最高可達13倍，能為業者將節能減碳效益極大化。

在本次展會上，東元也同步展示了其在高效馬達領域的創新。東元推出全新IE5同步磁阻馬達，此馬達不含稀土磁鐵，具備低溫升與低維護的優勢，是食品廠業者實現節能的絕佳選擇。

現場還展出多款專為食品加工業設計的高效節能馬達方案，包括適用於高負載攪拌設備的強冷式永磁馬達，其具備高強度與穩定運轉特性；以及可廣泛應用於各式輸送帶的不銹鋼馬達搭配減速機，具備防蝕耐溫、精準控制等優勢。

東元也分享了最新的政府補助政策，凡購買100HP以下IE4超高效率馬達，每千瓦最高可申請新台幣840元補助金，此舉不僅能降低設備投資門檻，更能協助業者加速低碳轉型，共同助攻食品加工業邁向低碳製造。

今年的台北國際食品展，東元更推出了由台灣隊長陳傑憲代言的金牌料理小家電系列，旨在將專業廚藝智慧化、日常化，完美串聯冷鏈系統的末端應用，讓消費者能輕鬆享受美味生活。

系列產品包括支援多段烹調模式、一鍵操作快速上菜的三合一氣炸燒烤微波爐；加熱快速且色澤均勻、完美鎖住食材原味的低油煙氣炸烤箱；兼顧直覺操作與烹飪安全的美型IH變頻電磁爐；採用醫療級SUS316L不鏽鋼內膽的VE熱水瓶；以及內建UV燈抑菌模組，冰水熱水免等待安心喝的冰溫瞬熱飲水機。

東元表示，金牌料理系列的理念就是結合功能、美型與健康，全面升級現代廚房，讓消費者能輕鬆變身料理達人。