國科會創新創業激勵計畫 口腔癌AI快篩獲獎吸睛

國科會「創新創業激勵計畫」今天舉行頒獎典禮，獲獎團隊之一的「口健康科技」，開發出口腔癌AI快篩系統，2分鐘即可標定高風險病灶，具備95%以上準確率，協助非專科醫護篩檢，相當吸睛。

由國科會指導、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行的「創新創業激勵計畫」（From IP To IPOProgram），今天舉行114年第一梯次決選暨頒獎典禮。

宏碁集團創辦人、創新創業激勵計畫榮譽教務長施振榮表示，創新創業最關鍵之處在於創值（創造價值），他笑說自己80歲還在創業，近來推動零碳排船公司「保利馬」（Porrima Inc.），以及「國際創新長壽社企股份有限公司」 （TICA），希望利用台灣的科技以及多元文化、自由社會能量，為全球需求提出解決方案，並協助友邦在當地建立新產業。

典禮中揭曉，屬健康醫療領域的iFlow Lab、口健康科技，以及UniEM超音波通用導航，拿下「創業傑出獎」，並獲得企業贊助的新台幣100萬元創業基金。

口健康科技團隊由台大醫學系教授陳世杰領軍，整合醫學影像、口腔醫學、生醫工程與AI專家，開發「OroSaver益口拍」口腔癌AI快篩系統。

團隊介紹，該產品為AI硬體醫材（SaMD），透過手機鏡頭拍攝口腔黏膜影像，2分鐘即可標定口腔癌高風險病灶，具備95%以上準確率，協助非專科醫護快速、準確篩檢，推動口腔癌早期防治走向智慧化與普及化。

國研院指出，iFlow Lab的「EASY VOID手持式排尿測量儀器」，以輕便與可攜帶性為最大特色，患者可以帶著產品，在醫院內自由選擇廁所，甚至在家中進行測量，使用方式簡單便利兼具隱私，醫師端也能得到更多更可靠的數據。

國研院表示，Uni-EM是全球首款通用3D超音波電磁導航系統，適用所有品牌超音波與探頭，突破系統限制。透過AI校正與專利技術提升穿刺精準度，並內建Uni-AppStore，支援3D超音波重建等功能。

國研院指出，決選評審團由創投與產業專家組成，從市場潛力、技術應用與商業模式等多面向進行嚴謹評選，並提供寶貴的實務建議；同時，創新創業激勵計畫感謝台積電與宏碁基金會對青年創業發展的長期支持，不僅資助了創業基金，更展現產業界對新創人才培育的堅定承諾與社會責任。

創新創業激勵計畫自2013年推動以來，致力於打造台灣學研成果轉化與創業育成的重要平台，至今培育968組團隊、催生559家新創公司，並吸引逾125億元民間投資。