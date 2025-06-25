愛爾達3箭齊發 取得世足、亞運與WBC大賽轉播總代理
新媒體公司愛爾達科技董事長陳怡君今天宣布，除了2026年WBC世界棒球經典賽外，也取得2026 FIFA世界盃足球賽與2026愛知名古屋亞運賽事轉播總代理，明年可說是3箭齊發，她也看好下半年營收成長有望優於上半年。
成立於2000年的愛爾達，主要有內容產製與代理、轉授權暨代購業務、廣告與運動科技專案等4大業務，愛爾達科技去年3月26日正式掛牌創新板上市，愛爾達科技今天受邀參與證交所舉辦的法說會。
陳怡君表示，受惠運動賽事轉播熱潮，今年1到5月的累計營業收入達新台幣4.32億元，較去年同期成長22.38%。過去大賽事結束後，部分用戶會退訂，但現在觀察用戶逐漸養成收視習慣，退訂狀況不到2成，很多轉為長期方案用戶。
愛爾達先前已取得2026世界棒球經典賽轉播總代理，陳怡君指出，確定取得2026 FIFA世界盃足球賽、2026愛知名古屋亞運兩賽事轉播總代理，明年可說是「3箭齊發」，有望挹注2026年營收動能。
陳怡君同時宣布，自今年下半年起，新加入方案的平均月費將從新台幣166元調整為199元。她強調，這不只是價格變化，也是升級國際3大賽事內容與觀看體驗的起點。每天多花1元，就能完整享受WBC經典戰役、FIFA世界對決與亞運榮耀瞬間。
陳怡君強調，明年取得3大賽事轉播總代理，全年度的轉播總時數，過去從6000個小時、8000個小時，預計今年約1.5萬個小時，明年將增加到2萬小時，但轉播時數的增加也會產生轉播與人事成本，為反應相關成本才會調整價格。
展望下半年，愛爾達財務長許牧群指出，下半年營收動能應該比上半年好，毛利率也有機會提高。
外界關注未來是否有規劃轉一般版，陳怡君指出，愛爾達在創新版過去1年多來，也因此被更多人看見，預期今年是穩健的一年，明年還有3大賽事加持，讓更多人了解愛爾達模式後，再規劃轉一般版。
媒體關切今年新台幣匯率變化大是否產生影響，陳怡君受訪時表示，過去沒特別避險，曾發生過匯損，因此後來也會避險。近期美元走弱，賽事轉播成本確實有些下降，不過，賽事轉播牽涉多方關係人，有時付美元、也可能付新台幣或日幣，對匯率議題持平常心。
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