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鴻華：Model B乘用電動車已獲政府認證 第4季上市

中央社／ 台北25日電

鴻海和裕隆合資的鴻華先進今天召開法人說明會表示，Model B乘用電動車已獲政府認證可掛牌販售，將在第4季上市；Model C美規版正在美國實地驗證，預計年底完成開發作業，今年Model D和Model U推進招商車階段。

展望全球電動車銷售，鴻華先進發言人王理巍分析，市況持續成長，在中國大陸、歐洲、美國市場均呈現成長趨勢，台灣電動車市場也呈現成長，預估到2030年全球電動車比重可超過30%。

展望今年新品布局，王理巍表示，下半年將有多款車型上市，其中Model B乘用車將在第4季上市，相關產品已獲政府認證，可以掛牌販售，目前正進行販售前準備作業。

至於Model C美規版進展，王理巍指出，正在美國當地進行實地驗證，預計年底完成開發驗證作業；另外，鴻華先進與日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）合作的右駕車款，預計2026年下半年在紐西蘭和澳大利亞市場銷售，鴻華先進也持續與其他客戶洽商合作。

展望今年乘用電動車布局，王理巍表示，今年持續交付既有車型、量產準備新車型、持續研發投入車款，今年Model D朝向招商車推進。

鴻華先進說明，短短幾年，已推出ModelB、C、D、E等平台，幾乎涵蓋所有電動車輛大小級距；其中，Model C車款已推出台灣版和美規版，2024年底也推出Model C長里程版。

在商用電動車，王理巍指出，除了Model T大型電動巴士外，也推出Model U中型電巴，在取得電巴國家隊資格下，預估今年電巴訂單可顯著成長，今年Model U可推進招商車階段。

鴻華先進 電動車 Model C

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