微控制器通過車規認證 凌通取得跨足車電市場門票
微控制器（MCU）廠凌通科技今天宣布，旗下MCU產品通過AEC-Q100車規認證，取得跨足車用電子市場的門票。
凌通科技發布新聞稿指出，通過AEC-Q100車規認證的微控制器GPM32F9010RLQ，可滿足汽車電子可靠性要求，可承受攝氏125度至零下40度的環境，並可即時處理多組感測器資料，適用於高精度監控與控制需求。
凌通表示，GPM32F9010RLQ可廣泛應用於各類車載系統，相容Qi 2.0及Qi 2.2標準的車載無線充電模組，並可用於電動座椅控制、雨刷控制、車窗與門鎖控制系統等。
凌通指出，MCU產品通過車規認證，將可加速在智慧車載控制系統與車規無線充電領域的產品布局，為未來營運成長注入新動能。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言