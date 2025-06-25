快訊

僅自備358萬...邱澤經紀公司買近9千萬迪化街古厝 貸款成數高達96%

賺海外所得要主動申報！她弄錯一觀念連補帶罰上百萬元

微控制器通過車規認證 凌通取得跨足車電市場門票

中央社／ 新竹25日電

控制器（MCU）廠凌通科技今天宣布，旗下MCU產品通過AEC-Q100車規認證，取得跨足車用電子市場的門票。

凌通科技發布新聞稿指出，通過AEC-Q100車規認證的微控制器GPM32F9010RLQ，可滿足汽車電子可靠性要求，可承受攝氏125度至零下40度的環境，並可即時處理多組感測器資料，適用於高精度監控與控制需求。

凌通表示，GPM32F9010RLQ可廣泛應用於各類車載系統，相容Qi 2.0及Qi 2.2標準的車載無線充電模組，並可用於電動座椅控制、雨刷控制、車窗與門鎖控制系統等。

凌通指出，MCU產品通過車規認證，將可加速在智慧車載控制系統與車規無線充電領域的產品布局，為未來營運成長注入新動能。

無線充電 控制器 凌通

延伸閱讀

太空中心自製立方衛星山雀T2 今搭獵鷹九號火箭升空

國家太空中心自製立方衛星「山雀T2」今升空 助提升台灣競爭力

Audi將雨刷和方向燈控制整合在一起！真的會好用嗎？

清大賽車工廠新車發表 碳纖維車殼減40公斤挑戰歐洲賽

相關新聞

東元會長黃茂雄：摩斯不准漲價！將進軍東南亞市場

隨著新台幣升值，對進出口物價產生一定影響。東元（1504）集團會長黃茂雄表示，進口物價有稍微低一點，今年漲價壓力稍緩，摩...

東元亮相2025台北國際食品展 打造「從農場到餐桌」全方位綠色食旅

2025年台北國際食品展盛大登場，東元（1504）以「從農場到餐桌的全方位綠色食旅」為主題，展示其在全溫域冷凍空調及冷藏...

吳田玉接掌SEMI全球董事會 將建立跨區域新聯盟及溝通平台

日月光集團營運長吳田玉日前獲推舉擔任SEMI全球董事會主席，他上任後首度受訪時表示，他已相繼擔任三屆SEMI全球董事會副...

POCO F7 登台搶商機 全台首發驍龍8s Gen 4 處理器

全球硬核玩家首選的科技品牌POCO於今日正式宣布，旗下備受期待的 F 系列旗艦新機──POCO F7，在萬眾矚目下正式壓...

NVIDIA與慧與科技推出AI工廠解決方案 加速產業轉型

為加速各行各業採用人工智慧（AI），輝達（NVIDIA）慧與科技（HPE） 今日於美國拉斯維加斯的HPE Discove...

光學感測與黃光整合技術廠耀穎26日登興櫃

精密光學鍍膜與半導體黃光製程整合技術廠耀穎光電（7772，以下簡稱耀穎）將於26日以每股50元登錄興櫃交易。耀穎資本額2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。