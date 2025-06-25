微控制器通過車規認證 凌通取得跨足車電市場門票

微控制器（MCU）廠凌通科技今天宣布，旗下MCU產品通過AEC-Q100車規認證，取得跨足車用電子市場的門票。

凌通科技發布新聞稿指出，通過AEC-Q100車規認證的微控制器GPM32F9010RLQ，可滿足汽車電子可靠性要求，可承受攝氏125度至零下40度的環境，並可即時處理多組感測器資料，適用於高精度監控與控制需求。

凌通表示，GPM32F9010RLQ可廣泛應用於各類車載系統，相容Qi 2.0及Qi 2.2標準的車載無線充電模組，並可用於電動座椅控制、雨刷控制、車窗與門鎖控制系統等。

凌通指出，MCU產品通過車規認證，將可加速在智慧車載控制系統與車規無線充電領域的產品布局，為未來營運成長注入新動能。