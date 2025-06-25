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台積電子公司現增100億美元 降低外匯避險成本

中央社／ 新竹25日電

台積電子公司TSMC Global決議辦理現金增資100億美元，主要用以降低外匯避險成本。

台積電董事會今年2月核准於不超過100億美元額度內，增資100%持股子公司TSMC Global，TSMC Global董事會今天決議辦理現金增資100億美元，資金用途主要是降低外匯避險成本。

台積電董事長暨總裁魏哲家於今年股東會中說，匯率會影響台積電的毛利率，新台幣每升值1%，影響台積電營業利益率下降0.4個百分點。

魏哲家當時估計，新台幣升值約8%，台積電毛利率因而下滑超過3個百分點。他強調，台積電會努力維持技術世界第一，賣應該得到的價值。

董事長 新台幣 台積電

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