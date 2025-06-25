國巨第三次延長日本芝浦電子收購 董座：將展現「不屈不撓」態勢
被動元件大廠國巨（2327）公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）有新進展，25日宣布，公開收購案已獲台灣經濟部投資審議委員會核准，根據日本法規，國巨公開收購期間原先延長至7月1日，再延長至7月9日。
國巨自5月9日開始以每股6,200日圓公開收購芝浦電子股權，國巨在6月17日透過英文新聞稿說明，依據日本金融商品交易法（Financial Instruments and Exchange Act）相關規定，公開收購芝浦電子期間，從原先期限至6月19日，更改延長至7月1日。
國巨今日再透過英文新聞稿指出，經濟部投資審議委員會核准此次收購案。根據日本相關法規，國巨將公開收購期間延長至7月9日。
國巨先前表示，公開收購芝浦電子先以超過50%股權比重為短期方向，未來不排除增加收購比重、延長公開收購時間，目標讓芝浦電子成為國巨集團100%子公司，芝浦電子未來將在日本下市，預計第3季完成作業。
根據資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻產品，也布局溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。
董事長陳泰銘對此案曾說，將展現「不屈不撓」的態勢，目標是讓芝浦成為國巨集團100%子公司、在日本下市，但條件成就需要芝浦股東和主管機關支持。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言