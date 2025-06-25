晶片熱潮席捲 張忠謀、黃仁勳登誠品上半年暢銷書榜

2025誠品書店上半年中文新書暢銷前10名榜單今天公布，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一舉奪得2席；而登上暢銷榜第一的「張忠謀自傳全集」，在開賣當日就引起排隊熱潮，台積電創辦人張忠謀簡單真情的字句，帶領讀者走進一代半導體巨人的智慧饗宴。

誠品書店今天公布2025誠品書店上半年中文新書暢銷前10名榜單，「張忠謀自傳全集」登上第一。

而全球第一本黃仁勳授權的採訪傳記「黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片」，揭密其成功7大人格特質，獲得第4名成績；記錄輝達科技霸主之路的「輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密」則奪下第9名。

此外，心理勵志、療癒文學主題書籍則一舉占據3席，在IG擁有近67萬追蹤的作家Peter Su新作「想哭就哭吧，你不需要那麼懂事」，位居榜單第2名；前作銷售突破40萬冊的「別對每件事都有反應 2：不執著的練習」登上第5名。

日本作家枡野俊明的「世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？」，以禪學的角度思考「放下」的人生哲學，不但登上暢銷第10名，更創下全球每19秒就售出1本的亮眼成績。

點出當代社會重要議題的「失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫」則獲第7名，除了揭露Z世代的焦慮與脆弱，也為青少年暴露在網路中的疑慮敲響警鐘。

受讀者喜愛的歷史創作「如果歷史是一群喵 15：大清風雲篇」再次發威奪下暢銷第3名，「寶可夢 伽勒爾圖鑑（全）」獲第8名；由廣告媒體人楊佳燊所著，「從菜鳥助理到跨國企業CEO，關於職場、關係與人生的啟發」則獲第6名。