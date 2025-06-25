吳田玉接掌SEMI全球董事會 將建立跨區域新聯盟及溝通平台

日月光集團營運長吳田玉日前獲推舉擔任SEMI全球董事會主席，他上任後首度受訪時表示，他已相繼擔任三屆SEMI全球董事會副主席，獲選為SEMI全球董事會主席有三大原因：公司支持、台灣重要性提高及在多事之秋將擔負溝通和整合各國力量或化解歧見，推動跨領域合作。他強調，因SEMI全球董事會任期只有一任，為期3年，因此他希望在3年間，在台灣已完備3D IC封裝、矽光子聯盟完善基礎上，建立格局更高、更大且跨區域的的新產業聯盟，提高台灣半導體產業影響力，同時也為全球半導體產業盡一份心力。

吳田玉強調，SEMI全球董事長共有18個董事成員，每位董事幾乎都是半導體產業中一方之霸，這次由封裝業且首次華人出任SEMI董事會主持，主要原因有三，首先是台灣重要性提高，台灣占三名董事席位，除了他之外，還包括漢民副董事長林淑玲及環球晶董事長徐秀蘭，能獲推 選出任董事會主席，除了要感謝日月光外，也要感謝相關董事所代表的公司支持。

其次是近年來，台灣半導體重要性提高，並相繼成立3D IC封裝和矽光子產業聯盟，二個聯盟都在全球扮演主導地區，近來AI蓬勃發展，驅動上下游包括設備、材料、製造和系統如散熱、系統組裝和設計等進行合作，擔負異質整合的封裝業重要性大幅提高。

吳田玉分享接任SEMI全球董事會主席的心情，前感到興奮但也平常心看待，而他認為自己當選的原因有3個。首先是台灣在全球地位的重要性提升，在全球半導體產業中的戰略地位日益關鍵；其次，AI驅動產業整合，目前AI正往系統走，範圍包含設備、材料、製造等，而封測業者也是該角色的代表之一。

第三個原因是SEMI涵蓋不同國家的半導體公司有3700個會員，未來若加入印度後，會員數將逾4000個，此時正值多事之秋，在全球競合與地緣關係的變化之下，SEMI將會持續扮演平台角色，推動產業跨領域合作。

吳田玉出任SEMI全球董事會主席，雖難掩興奮之情，畢竟是首位華人出任此職位，正是「台灣之光」，但他仍低調地說，「這個職位必須要會員支持，面對愈趨複雜的外在環境，推動跨區域合作、建立跨區域溝通平台，是他上任後首要努力工作！」

吳田玉強調，若非有使命感，恐無法推動後續提升台灣半導體影響力的事宜。他說，全球AI發展才剛起步，未來很多領域包括AI在智慧車、人形機器人及其他邊緣AI應用，都會看到龐大的商機，但這些商機，都不是一家公司可以單獨完成，所以必須廣結善緣，化解區域因AI發展產帶來的對立，尋求各個國家一起合作，找出對的方向共襄盛舉，因此他首要推動即建立一個比現有二個產業聯盟格局更高、更遠、更大的跨區區及跨產業聯盟，為全球半導體產業盡一份心力。