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POCO F7 登台搶商機 全台首發驍龍8s Gen 4 處理器

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
POCO F7登台搶商機，全台首發驍龍8s Gen 4 處理器。陳昱翔/攝影
POCO F7登台搶商機，全台首發驍龍8s Gen 4 處理器。陳昱翔/攝影

全球硬核玩家首選的科技品牌POCO於今日正式宣布，旗下備受期待的 F 系列旗艦新機──POCO F7，在萬眾矚目下正式壓軸登台！作為 2025 年上半年 POCO 「三線戰隊」布局（M / X / F 系列）中的最終戰力，POCO F7 不僅承接品牌對性能的極致追求，更以全面升級的三大核心實力——旗艦級處理器、品牌史上最強續航、與沉浸視覺享受，打造一款三面全勝的性能代表作，也正式宣告 POCO M / X / F 系列合體成軍，從日常全能、高效娛樂，到極限出征，全面精準鎖定每一位玩家的需求，無論站在哪一個戰場都是 MVP！

POCO F7 搭載全台首發 Snapdragon 8s Gen 4 處理器，結合狂暴引擎 4.0 與 LiquidCool 4.0 散熱系統，即使高負載運行也能維持穩定效能輸出，內建 6500mAh 超大電池 搭配 90W 快充，打造 POCO 史上最強續航，滿電從早戰到晚零焦慮，同時正面配有 6.83 吋 1.5K AMOLED 螢幕，並支援 120Hz 更新率與 3200nits 峰值亮度，背面更特別推出機甲銀限定版，以未來機械風格為靈感，呈現金屬質感背蓋，視覺享受與美學設計一次滿足，用實力重新定義高效能硬核新旗艦！

最強大火力！全台首發旗艦處理器 狂暴效能極限釋放

POCO F7 率先搭載 Snapdragon 8s Gen 4 處理器，為 8s 系列首次導入全大核心架構，採用先進 4nm 工藝製程打造，在效能表現上大幅升級，安兔兔跑分更是高達 2,084,535,比前代提升超過 30%，真正把「快」體現在每一次啟動與操作中。無論在日常重度使用、同時切換多個 APP、多任務處理，或是需要進行大型檔案編輯與傳輸，即使在長時間高負載狀態下 POCO F7 依然能穩定輸出效能，展現真正實力。

處理器 POCO

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