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國巨：公開收購芝浦獲投審會核准 期限再延長至7月9日

中央社／ 台北25日電

被動元件大廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）有新進展，國巨今天下午宣布，公開收購案已獲台灣經濟部投資審議委員會核准。根據日本法規，國巨公開收購期間原先延長至7月1日，再延長至7月9日。

國巨自5月9日開始以每股6200日圓公開收購芝浦電子股權，國巨在6月17日透過英文新聞稿說明，依據日本金融商品交易法（Financial Instruments andExchange Act）相關規定，公開收購芝浦電子期間，從原先期限至6月19日，更改延長至7月1日。

國巨今天再透過英文新聞稿指出，經濟部投資審議委員會核准此次收購案。根據日本相關法規，國巨將公開收購期間延長至7月9日。

國巨先前表示，公開收購芝浦電子先以超過50%股權比重為短期方向，未來不排除增加收購比重、延長公開收購時間，目標讓芝浦電子成為國巨集團100%子公司，芝浦電子未來將在日本下市，預計第3季完成作業。

根據資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻產品，也布局溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。

日本 國巨

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