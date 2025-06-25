人工智慧實驗室推代理AI新版本 專精繁中語境

台灣人工智慧實驗室今天宣布推出代理型人工智慧（Agentic AI）平台全新版本FedGPT AgentTeam，以企業專業大型語言模型為核心，整合語音辨識、語音合成、影像與視覺問答等多模態AI模型，支援語音、影像、文字資料處理。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾表示，FedGPT AgentTeam專精台灣繁體中文語境，能依照企業內部需求，快速建立AI Agents，可應用於客服、人力資源、行銷、製造、資訊科技等場景，學習企業內部知識，打造自動化工作流程，為企業創造AI時代全新營收成長。

英國財經媒體「經濟學人」分析，2025年將成為Agentic AI應用落地的關鍵轉折年。研究機構Gartner預測，至2029年，高達80%客服作業將由AI Agent自主處理。

台灣人工智慧實驗室指出，FedGPT AgentTeam為落地AI平台，企業可部署於內部伺服器環境，避免將敏感資料傳輸至公有雲端，滿足金融、醫療、製造、公部門等重視資料機敏性的產業法遵需求。

另外，FedGPT AgentTeam搭載台灣人工智慧實驗室訓練的大型語言模型，具備高度適配性，還能針對企業需求快速調整模型語境。根據台灣認知測試顯示，此模型的台灣認知分數高達81.4分，遠高於中國的千問模型（44.3分）和 DeepSeek（38.7分），顯示在理解與呈現台灣語境上具有優勢。