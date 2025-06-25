NVIDIA與慧與科技推出AI工廠解決方案 加速產業轉型

為加速各行各業採用人工智慧（AI），輝達（NVIDIA）慧與科技（HPE） 今日於美國拉斯維加斯的HPE Discover 大會上推出全新AI工廠解決方案。

這次推出的新產品涵蓋從模組化AI工廠基礎設施、慧與科技的AI就緒 RTX PRO 伺服器（HPE ProLiant Compute DL380a Gen12），到新一代慧與科技一站式 AI 平台HPE Private Cloud AI。其目標是為企業提供一個架構，以建立並擴展生成式 AI、代理型 AI與工業 AI。

此產品組合結合了 NVIDIA Blackwell加速運算平台、NVIDIA Spectrum-X 乙太網路與 NVIDIA BlueField-3網路技術、NVIDIA AI Enterprise軟體，以及慧與科技全方位的伺服器、儲存、服務與軟體產品。新加入的項目包括：HPE OpsRamp 軟體這款經過驗證、適用於 NVIDIA 企業級 AI 工廠（NVIDIA Enterprise AI Factory）的可觀測性解決方案；以及用於 AI 協調管理的 HPE Morpheus 企業級軟體。最終呈現出一套預先整合、模組化的基礎設施堆疊，有助於團隊更快速地將 AI 導入實際應用。

這項產品組合也包括由慧與科技與 NVIDIA 共同打造的次世代 HPE Private Cloud AI，並已驗證為NVIDIA 企業級 AI 工廠框架的一部分。這款全端、一站式的 AI 工廠解決方案，將提供 HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 伺服器全新 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版 GPU。

這些來自慧與科技的全新 NVIDIA RTX PRO 伺服器提供通用的資料中心平台，支援廣泛的企業級 AI 與工業 AI 應用場景，現已可透過慧與科技下單訂購。HPE Private Cloud AI 也整合了最新的 NVIDIA AI Blueprints，包括針對 AI 代理建立與工作流程設計的 NVIDIA AI-Q Blueprint。