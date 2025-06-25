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光學感測與黃光整合技術廠耀穎26日登興櫃

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
耀穎董事長鄭偉民（左）與總經理郭晉辰。圖／耀穎提供
耀穎董事長鄭偉民（左）與總經理郭晉辰。圖／耀穎提供

精密光學鍍膜與半導體黃光製程整合技術廠耀穎光電（7772，以下簡稱耀穎）將於26日以每股50元登錄興櫃交易。耀穎資本額2.41億元，為亞洲首家量產8吋圖形化光學鍍膜（Patterned Optical Filter, POF）並自建黃光製程的業者，在全球光感測與高階濾光片市場中已建立深厚競爭壁壘。

耀穎主力業務涵蓋兩大核心包括「精密光學鍍膜」與「半導體光學製程代工」。在「精密光學鍍膜」方面，公司早年即切入高階電影攝影應用，為好萊塢知名高階攝影機品牌供應商，全球高階8K光學低通濾光片（OLPF）市占率超過30%。隨後其鍍膜技術成功跨入多場域應用包含手機、筆電、車載影像系統、低軌衛星及生技檢測等，例如：與台灣知名半導體廠合作開發8吋DUV曝光機專用濾光片；在太空領域，更為台灣國家太空中心（TASA）認證的濾光片合格供應商，參與福衛八號多光譜濾光片與主次鏡鍍膜任務。

在「半導體光學製程」上，公司具備將多層光學鍍膜直接鍍製於晶圓上的能力，並以蒸鍍設備結合黃光蝕刻工藝，提供一站式整合代工，良率超過99%。產品主要應用於智慧型手機中的環境光感測器（ALS）、3D感測、指紋辨識模組等，在非蘋智慧型手機市佔率超過60%。

耀穎總經理郭晉辰表示，濺鍍雖具備較高的膜層均勻性與精密度，但設備成本高、製程調整彈性低；耀穎因選擇以德國與日本頂尖蒸鍍設備為核心，透過製程優化與黃光整合設計，成功克服蒸鍍膜厚不均問題，並可快速切換材料，大幅降低生產週期與成本並穩定提供99%以上的晶圓良率，讓環境光感測器ALS與3D感測元件在手機、穿戴與IoT設備中都能高效率導入，協助客戶在全球競爭中取得速度與成本的雙優勢。

耀穎去年營收為 3.77億元，稅後純益3,086萬元，毛利率達27.9%，每股純1.28元；根據公開資訊截至今年5月止公司結算前五月營收1.91億元，稅前盈餘3342萬元，毛利率達41.5%，營運體質持續優化中。法人表示，該公司具有技術門檻高、製程彈性強、市場應用廣三大優勢，在高階光學感測與製程整合領域中極具成長潛力，未來營運表現值得期待。

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